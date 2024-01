Jeremy Renner jest już na planie 3. sezonu "Burmistrza Kingstown"

Jeremy Renner wraca do pracy po wypadku

Wypadek Jeremy'ego Rennera – Co się wydarzyło?

Zwiastun serialu "Burmistrz Kingstown"

Pod zdjęciem, na którym widać samego Rennera, możemy przeczytać:Tytułowyto grany przez Rennera Mike McLusky. Jego rodzina rządzi miastem, w którym jedynym dobrze prosperującym biznesem jest więziennictwo. Bohaterowie dążą do porządku i sprawiedliwości tam, gdzie ich nie ma.W obsadzie prócz Rennera znajdują się również: Dianne Wiest Aidan Gillen oraz Hugh Dillon Przypomnijmy: gwiazdor uniwersum Marvela używał ratraka, aby wyciągnąć z zaspy śnieżnej ciężarówkę krewnego. Po zakończonej pracy Renner wysiadł z maszyny, zapominając o zaciągnięciu hamulca postojowego. Właśnie wtedy pojazd zaczął się staczać. Aktor próbował dostać się z powrotem do środka, aby powstrzymać pług przed uderzeniem w siostrzeńca. Niestety, ratrak przejechał po Rennerze, a potem ciągnął go za sobą wzdłuż drogi. Policjanci ustalili, że w kabinie nie działała lampka kontrolna hamulca. Ich zdaniem ta pozornie drobna awaria mogła mieć znaczący wpływ na przebieg zdarzenia. W wyniku wypadku aktor trafił do szpitala na oddział intensywnej terapii. Później czekała go wielomiesięczna rehabilitacja.