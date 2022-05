"Buzz Astral" zdubbingowany i gotowy do akcji w nowym zwiastunie

"Buzz Astral" - zobacz nowy zwiastun produkcji studia Pixar

O czym opowiada "Buzz Astral"?

"Buzz Astral" i kontrowersje wokół ustawy "Don't Say Gay"

Disney zaprezentował najnowszy zwiastun animowanej superprodukcji " Buzz Astral ". Czekacie na opowieść o pierwowzorze zabawkowego Buzza Buzz Astral " to prequel popularnego cyklu " Toy Story ". Poznajemy w nim historię Buzza Astrala , zabawki mającej upamiętnić bohaterski wyczyn pewnego młodego pilota testowego. Do polskich kin film trafi 17 czerwca. Buzz Astral " będzie pierwszą animacją dużego studia, w której w otwarty sposób pokazana zostanie relacja osób tej samej płci. Do interakcji dochodzi między Hawthorne, postacią, przemawiającą głosem Uzo Aduby , a inną kobietą. Na początku scena została usunięta. Później podjęto jednak decyzję o jej przywróceniu. Jest to wyraz protestu Pixara przeciwko florydzkiej ustawie "Don't Say Gay"."Don't Say Gay" Bill, formalnie znana jako ustawa o prawach rodzicielskich i edukacji, to przyjęta we Florydzie regulacja, którą Izba Reprezentantów Florydy uchwaliła w lutym 2022 roku. W marcu przeszła również przez Senat Florydy, a aktualnie oczekuje na podpis Rona DeSantisa, gubernatora stanu. Ustawa zabrania organizowania pogadanek na temat orientacji seksualnej o tożsamości płciowej dla przedszkoli i młodszych dzieci. Jeśli rodzice lub nauczyciele uznają, że polityka ta została naruszona, regulacja umożliwia im pozwanie dowolnego okręgu szkolnego.