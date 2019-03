Nowy "Candyman" z nowym Candymanem?

Jak informowaliśmy na stronach Filmwebu, trwają przygotowania do realizacji filmu. Ma to być "duchowy sequel" klasyki horroru z pamiętną rolą Tony'ego Todda . Wiemy również, że w głównej roli wystąpi Yahya Abdul-Mateen II . Cały świat przyjął, że zastąpi on Todda . Jednak to przypuszczenie zostało właśnie zdementowane.Portal Collider miał okazję rozmawiać z Nią DaCostą , którawyreżyseruje. Wyraźnie powiedziała ona, że Yahya Abdul-Mateen II nie zastępuje w filmie Tony'ego Todda w roli Daniela Robitaille'a. Niestety, reżyserka odmówiła udzielenia konkretniejszej odpowiedzi. Twierdzi bowiem, że z resztą ekipy szykuje niespodziankę dla widzów i nie może na razie nic więcej ujawnić.Czy oznacza to, że istnieje szansa na pojawienie się Todda w nowym? A może Daniel Robitaille w ogóle zostanie pominięty i Yahya Abdul-Mateen II zagra nowe wcielenie mrocznej legendy siejącej postrach w Windy City?Jedno jest pewne: ostateczne odpowiedzi poznamy w czerwcu przyszłego roku, kiedytrafi do kin.