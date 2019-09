Tony Todd wraca jako Candyman?

Wygląda na to, że Tony Todd powróci do jednej ze swoich ikonicznych ról. Aktor wystąpi bowiem w nowymFilm określany jest jako "duchowy sequel"z 1992 roku. Wrócimy do sąsiedztwa, które znamy z oryginału. Zmieniło się ono nie do poznania, stając się miejscem, gdzie mieszka dobrze sytuowana klasa średnia. Nie zmieniła się za to miejska legenda o duchu wyzwolonego niewolnika, który został zabity, ponieważ pokochał białą kobietę i miał z nią dziecko. I znów, kiedy wypowie się jego imię pięć razy, powróci, by siać terror...Ostatni raz Todd wcielił się w tytułową postać w 1999 roku w filmiePoczątkowo spekulowano, że w Candymana wcieli się Yahya Abdul-Mateen II , który ma w filmie jedną z głównych ról. Ta informacja została jednak zdementowana. Możliwe, że Abdul-Mateen zagra młodego Candymana w retrospekcjach, albo wcieli się w jego następcę. Zanosi się na to, że Todd powróci jako oryginalny Candyman.Producentem filmu jest Jordan Peele , a za kamerą stoi Nia DaCosta