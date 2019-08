Kolejne osoby w obsadzie nowego "Candymana"

) i Colman Domingo ) dołączyli do obsady. Wcześniej angaż otrzymali: Yahya Abdul-Mateen II Reboot określany jest jako "duchowy sequel"z 1992 roku. Wrócimy do sąsiedztwa, które znamy z oryginału. Zmieniło się ono nie do poznania, stając się miejscem, gdzie mieszka dobrze sytuowana klasa średnia. Nie zmieniła się za to miejska legenda o duchu wyzwolonego niewolnika, który został zabity, ponieważ pokochał białą kobietę i miał z nią dziecko. I znów, kiedy wypowie się jego imię pięć razy, powróci, by siać terror...Zdjęcia do filmu właśnie rozpoczęły się w Chicago. Za kamerą stoi Nia DaCosta . Premiera planowana jest na czerwiec przyszłego roku.