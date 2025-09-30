Newsy Filmy Multimedia RELACJA: Byliśmy na uroczystej premierze "Chopin, Chopin!"
RELACJA: Byliśmy na uroczystej premierze "Chopin, Chopin!"

źródło: materialy promocyjne
Po premierze na Festiwalu Filmów Fabularnych w Gdyni, "Chopin, Chopin!" pewnym krokiem zmierza do polskich kin. Na ekranach w całym kraju będzie można oglądać go od 10 października. Tymczasem ekipa Filmwebu pojawiła się na oficjalnej premierze, by porozmawiać z twórcami i aktorami. Zobaczcie, co do powiedzenia mieli nam reżyser filmu Michał Kwieciński, wcielająca się w matkę Chopina Maja Ostaszewska oraz autor zdjęć, Michał Sobociński.

Reżyser Michał Kweciński: Czy widzowie za granicą zobaczą inny film niż Polacy?





Maja Ostaszewska o relacji Chopina z matką





Autor zdjęć do filmu Michał Sobociński tłumaczy, jak szukać wizualnych inspiracji w opowiadaniu o czasach, które nigdy nie były sfilmowane ani sfotografowane





O filmie "Chopin, Chopin!"



Paryż, 1835 rok. Fryderyk Chopin ma 25 lat i jest ulubieńcem paryskich salonów, arystokracji i króla Francji. Żadne znaczące wydarzenie nie może odbyć się bez jego udziału. Widzimy go podczas nocnych eskapad i afterparty po koncertach. Zazwyczaj pełnego energii, przykrywającego chorobę żartem. Jego życie ucieka, jednak Fryderyk nie zwalnia. Komponuje arcydzieła, także na zamówienie. Ze względu na zobowiązania finansowe udziela lekcji gry na fortepianie. Przyjaciele go podziwiają, a kobiety pragną.

