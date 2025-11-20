J.K. Rowling odwiedziła plan "Harry'ego Pottera". "Królewska wizyta"

W Wielkiej Brytanii trwają prace nad nową, serialową adaptacją serii "Harry Potter", za którą odpowiedzialne jest HBO. W sieci pojawiła się informacja, że postępy nad ekranizacją skontrolowała ostatnio autorka książkowego cyklu - J.K. Rowling.
Królewska wizyta J.K. Rowling
Szczegóły wizyty nie są znane - wiadomo jedynie, że odwiedziny Rowling
miały kojarzyć się z królewską wizytą, a sama autorka została powitana przez producentów wykonawczych projektu. Rowling ma swój udział w jego powstawaniu - sama pełni funkcję producentki, a do tego konsultowała scenariusz. Kilka miesięcy temu zdradziła, że czytała dwa pierwsze odcinki i uznała, że są one "bardzo, bardzo dobre".
Serial HBO powstaje w cieniu kontrowersji wokół Rowling
, która od lat wywołuje burzę swoimi komentarzami na temat praw osób transpłciowych. Jedną z osób o poglądach odmiennych niż te pisarki jest Paapa Essiedu
, który w serialu ma zagrać Severusa Snape'a - Rowling dała jednak do zrozumienia, że nie jest to dla niej powód, by wymuszać zwolnienie go z obsady. Samo obsadzenie Essiedu
także wzbudza kontrowersje ze względu na fakt, że to czarnoskóremu aktorowi przypadła rola Snape'a.
W serialu HBO w roli głównego trio wystąpią Dominic McLaughlin
(Harry Potter
), Alastair Stout
(Ron Weasley
) oraz Arabella Stanton
(Hermiona Granger
). Młodym aktorom towarzyszyć będą doświadczeni, w tym Nick Frost
jako Hagrid
czy John Lithgow
jako Albus Dumbledore
. Każdy sezon ma być adaptacją jednego tomu serii. Za powstanie serialu odpowiedzialni są Mark Mylod
oraz Francesca Gardiner
, która pełni także funkcję showrunnerki.
"Harry Potter i Kamień Filozoficzny" - zwiastun