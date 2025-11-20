Newsy Seriale J.K. Rowling odwiedziła plan "Harry'ego Pottera". "Królewska wizyta"
W Wielkiej Brytanii trwają prace nad nową, serialową adaptacją serii "Harry Potter", za którą odpowiedzialne jest HBO. W sieci pojawiła się informacja, że postępy nad ekranizacją skontrolowała ostatnio autorka książkowego cyklu - J.K. Rowling.

Szczegóły wizyty nie są znane - wiadomo jedynie, że odwiedziny Rowling miały kojarzyć się z królewską wizytą, a sama autorka została powitana przez producentów wykonawczych projektu. Rowling ma swój udział w jego powstawaniu - sama pełni funkcję producentki, a do tego konsultowała scenariusz. Kilka miesięcy temu zdradziła, że czytała dwa pierwsze odcinki i uznała, że są one "bardzo, bardzo dobre". 

Serial HBO powstaje w cieniu kontrowersji wokół Rowling, która od lat wywołuje burzę swoimi komentarzami na temat praw osób transpłciowych. Jedną z osób o poglądach odmiennych niż te pisarki jest Paapa Essiedu, który w serialu ma zagrać Severusa Snape'a - Rowling dała jednak do zrozumienia, że nie jest to dla niej powód, by wymuszać zwolnienie go z obsady. Samo obsadzenie Essiedu także wzbudza kontrowersje ze względu na fakt, że to czarnoskóremu aktorowi przypadła rola Snape'a. 

W serialu HBO w roli głównego trio wystąpią Dominic McLaughlin (Harry Potter), Alastair Stout (Ron Weasley) oraz Arabella Stanton (Hermiona Granger). Młodym aktorom towarzyszyć będą doświadczeni, w tym Nick Frost jako Hagrid czy John Lithgow jako Albus Dumbledore. Każdy sezon ma być adaptacją jednego tomu serii. Za powstanie serialu odpowiedzialni są Mark Mylod oraz Francesca Gardiner, która pełni także funkcję showrunnerki. 

