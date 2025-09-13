Na co do kina po wakacjach? Oto 10 najciekawszych premier

Za nami lato, które zapamiętamy dzięki triumfom blockbusterów i kina gatunkowego. Ale do końca roku zostały jeszcze te najgorętsze miesiące w kalendarzu każdego kinomana. Wówczas na ekranach pojawiają się najbardziej łakome kąski – zwycięzcy festiwali, pretendenci do najważniejszych nagród, a także wyczekiwane projekty głośnych nazwisk. Specjalnie dla Was przeszukaliśmy listę nadchodzących premier, aby wyciągnąć z niej najlepiej zapowiadającą się dziesiątkę.
Wyczekujecie na powrót znanego reżysera? A może na duet, który kilka dekad temu rządził i dzielił na ekranach? W tym zestawieniu znajdziecie niezwykłe biografie gwiazd, wysokobudżetowe widowiska, a także wyczekiwane kontynuacje hitów. Jedno jest pewne: dla każdego, kto kocha kino, filmowy rok wcale się nie kończy.
TOP 10: na te filmy warto czekać w ostatnich miesiącach 2025 roku
Paul Thomas Anderson powraca na ekrany po czteroletniej przerwie i zaprasza na "Jedną bitwę po drugiej" – połączenie szalonej komedii i wypełnionego akcją widowiska. Reżyser stworzył swój najdroższy film w karierze, a do współpracy zaprosił samego Leonardo DiCaprio. Gwiazdor wciela się w byłego rewolucjonistę, który jest ścigany przez swojego dawnego nemesis. Bohater szuka wsparcia u dawnych kolegów, i błaga, aby ci pomogli mu w uratowaniu jego córki. Choć twórca nie zasłynął z kasowych sukcesów (jego najbardziej dochodowe dzieło, "Aż poleje się krew", zarobiło ledwie 70 milionów), przynajmniej możemy szykować się na piękną klapę finansową. Zwiastuny i pierwsze recenzje zapowiadają bowiem niezwykły projekt. Na ekranie pojawia się m.in. Teyana Taylor, Regina Hall, Chase Infiniti, Sean Penn i Benicio del Toro.
W latach 90. Władysław Pasikowski i Bogusław Linda trzęśli polską kinematografią, pokazując brutalne wyobrażenie o rodzimym kinie gangsterskim epoki transformacji. "Zamach na papieża" jest reklamowany jako ich last dance jako duetu. Akcja projektu przenosi się do lat 80., kiedy władze radzieckie decydują o likwidacji papieża Jana Pawła II. Główny bohater, Konstanty "Bruno" Brusicki, zostaje zwerbowany do posprzątania po brudnej robocie i zatuszowania śladów łączących zamachowca Alego Agcę z Kremlem. W byłym snajperze rodzą się pytania, na które odpowiedzi trzeba znaleźć przed podjęciem decyzji. A zegar ciągle tyka – wskazówka zbliża się do sądnego momentu historii. Choć "Psy 3. W imię zasad" nie podbiły serc widzów tak jak kultowe dwie poprzednie części, finałowy rozdział tej wielkiej współpracy – a w kinie polskim nie ma wcale wielu podobnych tandemów – musi być seansem obowiązkowym dla wszystkich kochających wcześniejsze dokonania.
W tym roku fani polskiego kina doczekają się też własnej superprodukcji. "Chopin, Chopin!" w reżyserii Michała Kwiecińskiego ("Filip") jest jednym z najdroższych filmów stworzonych kiedykolwiek nad Wisłą. Takiego zaszczytu dostąpił jeden z najsłynniejszych kompozytorów świata, a także jeden z najbardziej znanych Polaków. Akcja filmu przenosi się do 1835 roku, gdzie 25-letni Fryderyk cieszy się popularnością w kręgach towarzyskich Paryża. Powoli zaczyna odkrywać, co w życiu liczy się dla niego najbardziej. Twórcy chwalą się, że środki wydano na ukazanie z rozmachem historycznych realiów – oprócz historii Chopina film będzie portretował przepych epoki. Oprócz Eryka Kulma, który wcieli się w głównego bohatera, w filmie zobaczymy też zagranicznych aktorów (Joséphine de La Baume, Victor Meutelet, Lambert Wilson) i twarze rozpoznawalne z rodzimych produkcji (m.in. Karolinę Gruszęa, Maję Ostaszewską).
Duet braci Safdie dał nam "Nieoszlifowane diamenty" i "Good Time". Teraz, gdy pracują już na własną rękę, przygotowali swoje własne projekty. "Wielki Marty" w reżyserii Josha trafi na polskie ekrany dopiero w styczniu 2026, ale "Smashing Machine" Benny’ego zobaczymy już w październiku. Produkcja opowie o życiu Marka Kerra, zawodnika mieszanych sztuk walki, który odnosił wielkie sukcesy na ringu. Zwycięstwa nie przychodzą łatwo, a niespodziewanie droga do wiecznej chwały zaczyna robić się bardziej wyboista i stroma. Po przedawkowaniu leków przeciwbólowych Mark chce jeszcze raz wrócić na szczyt. Zmusza swój zniszczony organizm do jeszcze jednego wysiłku, w pogoni za najważniejszym tytułem w karierze. Kerra zagrał Dwayne Johnson, a jego partnerkę Emily Blunt. Projekt wrócił właśnie z Wenecji, gdzie premierowy pokaz otrzymał 15-minutową owację na stojąco, a Safdie Srebrnego Lwa za reżyserię.
W ramach odmiany – projekt niewielki, niezależny. Jeśli zatem ma przyciągnąć widzów, musi zaskoczyć ich ciekawym pomysłem. Na papierze "Good Boy" zapowiada się na bardzo interesującą próbę złamania konwencji horroru. Akcję obserwujemy bowiem z perspektywy postaci, która zwykle przewija się jedynie w tle. Tym razem walkę z mrocznymi siłami, obok swojego ukochanego pana, podejmie pies. Zdjęcia do filmu trwały prawie 3 lata, a ekipa pracowała z czworonogiem imieniem Indy. Szykuje się nie tylko najpewniejszy kandydat do tytułu film roku według psiarzy, ale i jedna z ciekawszych propozycji gatunkowych nadchodzących miesięcy.
Wojciech Smarzowski kontynuuje przerabianie tytułów swoich dawnych filmów. W ten sposób opowiada kolejne historię o polskim społeczeństwie. Tak powstał też "Dom dobry", który w odróżnieniu od swojego awersu sprzed 16 lat opowiada o ludziach dobrze sytuowanych, przeżywających raczej sen niż koszmar. To co najgorsze kryje się oczywiście pod fasadą – gdy już partnerzy zostają w pod dachem sam na sam. W głównych rolach pojawią się Agata Turkot i Tomasz Schuchardt. Będą im partnerować Agata Kulesza, Arkadiusz Jakubik, Julia Kijowska, Andrzej Konopka czy Maria Sobocińska – wszyscy już mieli okazję współpracować z reżyserem. Bez wątpienia szykuje się kolejny trudny seans, jakich nie brakuje w filmografii jednego z najważniejszych rodzimych twórców.
Ze swoim kolejnym filmem wraca również jeden z najbardziej unikalnych głosów kina autorskiego. W "Bugonii" Yórgos Lánthimos przedstawia swoją wersję historii znanej dotąd z wyreżyserowanej przez Joon-hwana Janga koreańskiej komedii "Save the Green Planet!". Stała współpracownica reżysera Emma Stone zagra prezeskę wielkiej korporacji. Pewnego dnia zostaje porwana przez dwóch młodych mężczyzn głęboko wierzących w teorię spiskową, według której tak naprawdę jest ona kosmitką zamierzającą zniszczyć Ziemię. Wygląda na to, że twórca "Biednych istot" postanowił zaczerpnąć nieco z współczesnych niepokojów i utkać na tym kolejną oryginalną opowieść, rozciągniętą pomiędzy gatunkami i oparami absurdu. W obsadzie: Jesse Plemons, Stavros Halkias, Alicia Silverstone i Aidan Delbis.
Judy Hops i Nick Bajer wracają na ekrany, aby jeszcze raz uchować tytułowe miasto przed zagrożeniami. "Zwierzogród 2" znowu postawi dwójkę detektywów w stan gotowości. Po metropolii pełnej ssaków grasuje bowiem pewien gad o niejasnych zamiarach. Nic dziwnego, że wybucha panika – czas ucieka a policjanci mają pełne ręce roboty. Czy działający świetnie duet przetrwa to napięcie? Mamy przekonać się już na koniec roku. Oczekiwania są ogromne – poprzednia część zarobiła bowiem ponad miliard dolarów na całym świecie, a także zdobyła Oscara dla najlepszego filmu animowanego. Za sterami kontynuacji powraca tandem reżyserski Jared Bush i Byron Howard. Twórcy z pewnością przyszykowali materiał na kolejny hit, o którego skali – dużej albo monstrualnej – przekonamy się już bliżej Bożego Narodzenia.
Niczym Święty Mikołaj, James Cameron znowu pojawia się w grudniu, aby przynieść fanom kolejny prezent. Każdą odsłonę serii "Avatar" trzeba traktować jak wydarzenie – zwłaszcza gdy przypominmy sobie, ile razy kolejne daty premiery się opóźniały. Na koniec 2025 zobaczymy trzecią odsłonę cyklu o podtytule "Ogień i popiół". Jak można spodziewać się po obejrzeniu zwiastuna, porzucimy nadmorskie pejzaże widziane w "Istocie wody" na rzecz czegoś bardziej gorącego i nieprzystępnego. Pomimo przerw między kolejnymi epizodami, bijąca rekordy popularności seria nie straciła ze sławy, jaką cieszyła się od premiery "Avatara" w 2009 roku. Nowa produkcja jest najbardziej wyczekiwaną premierą roku według użytkowników Filmwebu – widowisko chce obejrzeć już prawie 15 tysięcy osób.