Piosenki z "K-popowych łowczyń demonów" zakazane w katolickiej szkole w Anglii

"K-popowe łowczynie demonów" okazały się olbrzymim hitem Netflixa, a piosenki tytułowych bohaterek na co dzień nuci zapewne mnóstwo osób. Nie należy do nich jednak dyrekcja pewnej katolickiej szkoły z Anglii, która śpiewanie utworów zabroniła także swoim uczniom. Jak to tłumaczy?
W sprzeczności z Bogiem
BBC informuje, że Lilliput Church of England Infant School w Poole wysłała do rodziców komunikat, w którym wyjaśniła, że niektórzy członkowie społeczności szkolnej czują się niekomfortowo w związku z nawiązaniami do demonów w tekstach piosenek. Dlaczego? Otóż kojarzą je ze "złymi siłami sprzeciwiającymi się Bogu i dobru".
Decyzja szkoły oburzyła niektórych rodziców, którzy przekonują, że niektóre piosenki - w tym przebój "Golden" - uczą dzieci pozytywnych wartości i nie wywołują szkodliwego efektu. Dyrekcja szkoły przekonuje, że nie ma nic przeciwko temu, by dzieci oglądały i słuchały "K-popowe łowczynie demonów
" w zaciszu domowym, jeśli nie stoi to w sprzeczności z ich przekonaniami. Nie chce jednak, by osoby o odmiennych poglądach były narażone na te treści na szkolnych korytarzach.
"K-popowe łowczynie demonów
" trafiły na Netflix w czerwcu i stały się najchętniej oglądanym filmem w historii platformy. Trzy utwory ze ścieżki dźwiękowej ("Golden", "Your Idol" i "Soda Pop") trafiły na listę Billboard Hot 100, a "Golden" ma też szansę na nagrodę Grammy
za piosenkę roku.
Już teraz potwierdzony jest sequel filmu, który będzie efektem współpracy Netflixa i Sony. Premiera planowana jest jednak dopiero na 2029 rok.
"K-popowe łowczynie demonów" - zwiastun