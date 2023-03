Plotki się potwierdziły - "Counter-Strike 2" jeszcze w tym roku!

Po tygodniach plotek i przecieków, otrzymaliśmy w końcu oficjalne potwierdzenie - " Counter-Strike 2 " nadchodzi jako darmowa aktualizacja dla " CS:GO ".W ostatnich tygodniach, społeczność Counter-Strike bardzo aktywnie spekulowała na Twitterze, że oficjalne ogłoszenie drugiej części ich ulubionej strzelanki sieciowej będzie miało miejsce niemalże każdego dnia. Firma Valve zdecydowała się nie przedłużać dalszego oczekiwania graczy i ostatecznie ujawniła swoje plany. Wygląda na to, że " Counter-Strike " czeka prawdziwy renesans.Jeśli zastanawiacie się co się stanie z Waszym zbieranym przez lata dobytkiem spieszę z informacją, która na pewno Was uspokoi.", a każdy z nich będzie wyglądał jeszcze lepiej dzięki oświetleniu i materiałom silnika Source 2. Oprócz wsparcia dla starszych modeli i wykończeń, wszystkie standardowe bronie zostały wyposażone w ulepszone modele w wysokiej rozdzielczości, co wpłynie na wygląd niektórych wykończeń.Częstotliwość aktualizacji serwera nie będzie już wpływała na poruszanie się, strzelanie ani rzucanie granatami. Dzięki nowej architekturze serwery w " Counter-Strike 2 " są w stanie precyzyjnie określić moment rozpoczęcia ruchu, strzału z broni czy rzutu granatem, co sprawia, że, a granaty zawsze będą lądować w ten sam sposób.W " Counter-Strike 2 " granaty dymne generują dynamiczne obiekty wolumetryczne, które oddziałują ze środowiskiem i reagują na oświetlenie, ostrzał oraz eksplozje. Dym rozchodzi się i wypełnia przestrzenie w sposób naturalny, przedostając się przez otwarte drzwi i wybite okna, unosząc się ku górze i opadając po schodach, a także rozprzestrzeniając się w długich korytarzach i łącząc z dymem z innych źródeł. Dzięki temu interakcje dymu z innymi zdarzeniami w grze otwierają całkowicie nowe możliwości rozgrywki - pociski i granaty zaczepne mogą teraz rozpraszać dym, co pozwala chwilowo oczyścić linię strzału lub zmniejszyć widoczność.Wszystkie te zmiany zapowiadają się fantastycznie i wprost nie możemy się doczekać żeby sprawdzić jak wyglądają w praktyce. Zamknięte testy już się rozpoczęły, a przydział do nich przypada wybrańcom. Firma Valve sama wybiera, kto jest godny uczestnictwa biorąc pod uwagę takie aspekty jak reputacja na Steam, liczba rozegranych sesji w grze itd. Czekacie na "nowego" Counter Strike'a?