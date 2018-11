"Cowboy Bebop" jak "Notatnik śmierci". Będzie aktorski serial Netfliksa

Platforma Netflix zamawia 10 odcinków pierwszego sezonu serialu. Będzie to aktorska wersja słynnegosprzed 20 lat.Nie jest to do końca nowy projekt. Netflix wszedł bowiem we współpracę z Tomorrow Studios, które plany aktorskiego serialu ujawniło w czerwcu 2017 roku. Początkowo projekt miał powstać dla Amazonu. Ten jednak ostatecznie z niego zrezygnował i wtedy do gry włączył się Netflix.Jest to już drugie podejście do aktorskiej wersji. Dekadę temu planowano widowisko kinowe. Jego gwiazdą miał być Keanu Reeves . Projekt po kilku latach ostatecznie padł w 2010 roku. Powodem miały być gigantyczne koszty. Scenariusz Petera Craiga - według plotek - zakładał widowisko kosztujące nawet 500 milionów dolarów.Aktorskiokreślany jest jako inspirowana jazzem, łamiąca reguły gatunków opowieść o grupie łowców nagród przemierzających kosmos w poszukiwaniu najniebezpieczniejszych przestępców uciekając jednocześnie przed własną, mroczną przeszłością.Reżyser oryginału, Shinichiro Watanabe , będzie pełnił funkcję konsultanta. Andre Nemec Scott Rosenberg zostali prowadzącymi i producentami wykonawczymi. Christopher Yost ) przygotuje scenariusz pierwszego odcinka.jest częścią ambitnego planu Netfliksa zmierzającego do drastycznego poszerzenia biblioteki platformy o produkcje związane z anime i mangą. Ma to pomóc w przyciągnięciu większej liczby użytkowników na Dalekim Wschodzie.