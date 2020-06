Aktorski "Cowboy Bebop" pójdzie własną ścieżką

Czekacie naprzygotowywaną przez platformę Netflix aktorską wersję kultowego serialu anime? Jeśli odpowiedź brzmi "tak", ale wciąż pozostajecie pełni obaw, być może uspokoją Was słowa twórców. Albo i nie."Nie możesz wziąć czegoś takiego na warsztat i powiedzieć:- zdradził w wywiadzie przed zwyczajowym "ALE" producent Javier Grillo-Marxuach ALE: "Nie celujemy jednak w przekład 1 do 1. Chcemy opowiedzieć większą historię Spike'a i Syndykatu, i Julii, i reszty, rozbudować ją (...) Każdy ma inny pomysł na to, jak powinna wyglądać najlepsza adaptacja. Wielu fanów myśli, że anime to najlepsza wersja tej historii. Myślę jednak, że przekładamy ją doskonale własnym językiem i będzie wartościowym rozbudowaniem kanonu. Kochamy gatunek, kochamy science-fiction i kochamy " Cowboy Bebop ".To jak, dajecie kredyt zaufania?10-odcinkowy, aktorskiopisywany jest jest jako inspirowana jazzem, łamiąca reguły gatunków opowieść o grupie łowców nagród, którzy przemierzają kosmos w poszukiwaniu najniebezpieczniejszych przestępców i uciekają przed własną, mroczną przeszłością.Głównego bohatera, Spike'a Spiegela, zagra John Cho . W obsadzie są również Elena Satine Alex Hassell . Scenarzystą pierwszego odcinka i producentem jest Christopher Yost ).