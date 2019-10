Prace na planie "Cowboy Bebop" wstrzymane

Getty Images © Michael Tran



Realizacja netfliksowego serialuzostała zawieszona na czas nieokreślony po tym, jak odtwórca tytułowej John Cho nabawił się kontuzji kolana.Do wypadku doszło dwa tygodnie temu na planie zdjęciowym w Nowej Zelandii. Informatorzy serwisu Deadline opisują incydent jako anomalię, która nie miała prawa się wydarzyć. Cho został przetransportowany do Los Angeles, gdzie czeka go zabieg chirurgiczny, a potem długa rehabilitacja. Przerwa w zdjęciach potrwa od 7 do 9 miesięcy. Nowy grafik prac na planie zostanie ogłoszony, gdy producenci poznają lekarskie prognozy.to inspirowany muzyką jazzową i oparty na popularnym na całym świecie dziele anime wytwórni Sunrise Inc. serial, który wymyka się wszelkim klasyfikacjom. Jego bohaterami są Spike Spiegel, Jet Black, Faye Valentine oraz Radical Ed, czyli grupa nietypowych łowców nagród, którzy próbują umknąć przed swoją przeszłością i dopaść najgroźniejszych w całym Układzie Słonecznym przestępców. Ta zgraja za pieniądze zrobi wszystko - nawet uratuje świat.