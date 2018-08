"Cowboy Ninja Viking" z Chrisem Prattem przełożony na później

Studio Universal Pictures ogłosiło, że przekłada na czas nieokreślony realizację filmu. Gwiazdą widowiska miał być Chris Pratt Film miał trafić do kin 28 czerwca 2019. Studio nie ujawniło powodu, dla którego zmieniono plany. Projekt rzekomo pozostaje jednak w stanie "aktywnego rozwoju" i podobno w swoim czasie otrzyma nową datę premiery. Za kamerą miała stanąć Michelle MacLaren ). Nie wiadomo, czy reżyserka pozostaje zaangażowana w realizację. W obsadzie była również Priyanka Chopra jest ekranizacją komiksu autorstwa AJ Liebermana i Rileya Rossmo. To opowieść o tajnym programie kontrwywiadowczym stworzonym przez psychoterapeutę doktora Sebastiana Ghislaina. Wykorzystuje on pacjentów cierpiących na wieloraką osobowość, by stworzyć z nich agentów-zabójców zwanych Trojaczkami. Głównym bohaterem jest Duncan, którego trojaczkowymi osobowościami są właśnie tytułowy kowboj, ninja i wiking, każdy obdarzony wyjątkowymi umiejętnościami przetrwania. Duncan wymyka się z programu z zamiarem wytropienia milionera, który sfinansował projekt.