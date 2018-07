Priyanka Chopra spotka Kowboja Ninję Wikinga

Bollywoodzka gwiazda Priyanka Chopra ) dołączy najprawdopodobniej do obsady superprodukcji. Aktorka negocjuje właśnie warunki kontraktu. Nie wiadomo na razie, w kogo się wcieli."Ninja Cowboy Viking" to ekranizacja komiksu, opowieść o tajnym programie kontrwywiadowczym stworzonym przez psychoterapeutę doktora Sebastiana Ghislaina. Wykorzystuje on pacjentów cierpiących na wieloraką osobowość, by stworzyć z nich agentów-zabójców zwanych Trojaczkami. Głównym bohaterem jest Duncan, którego trojaczkowymi osobowościami są właśnie tytułowy kowboj, ninja i wiking, każdy obdarzony wyjątkowymi umiejętnościami przetrwania. Duncan wymyka się z programu z zamiarem wytropienia milionera, który sfinansował projekt.Gwiazdą obrazu jest Chris Pratt . Pierwszą wersję scenariusza przygotowali Paul Wernick & Everett David Reese. Poprawki naniósł Craig Mazin . Za ostateczny tekst odpowiada Eric Pearson ). Na stanowisku reżysera pozostaje Michelle MacLaren . Premierę zapowiedziano na koniec czerwca przyszłego roku.