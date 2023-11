Afera z kojotem doprowadzi do śledztwa federalnego w Warner Bros.?

Kongresmen niezadowolony z kreatywnej księgowości Warner Bros. Discovery

Jaka przyszłość czeka "Coyote vs. Acme"?

Teksański kongresman Joaquin Castro opublikował post w mediach społecznościowych, w którym nawołuje, byCastro twierdzi, że. Przyrównał to do wybudowania przez developera domu, a następnie zamiast oddać go do użytku ten by go zniszczył.To nie pierwszym przypadek, kiedy Castro staje na drodze WBD. Zanim jeszcze koncern powstał kongresman należał do grona osób przeciwnych przejęciu przez Discovery WarnerMedia. Twierdził wtedy, że zmniejszona konkurencja będzie groźna dla pracowników, którzy będą mieli mniejsze opcje zatrudnienia, a zatem mniejsze szanse na wynegocjowanie lepszych warunków. Uważał także, że doprowadzi to do redukcji zróżnicowania oferty programowej.Przypomnijmy, WBD ogłosiło niedawno sprawozdanie finansowe za trzeci kwartał. Nie było ono zbyt korzystne dla koncernu i jego akcje na Wall Street poleciały w dół. Chwilę potem koncern ogłosił, że gotowa, kosztująca 72 miliony dolarów,Film podobno miał świetne oceny na pokazach testowych. Byli też chętni do przejęcia go od Warner Bros. Studio wybrało jednak opcję kasacji.Po upublicznieniu decyzji na wytwórnię posypały się gromy. Filmowcy zaczęli oskarżać WB o zabijanie kina. W weekend szefowie działu filmowego zmienili więc decyzję i postanowili, żezostanie sprzedany.. Podobno faworytem do przejęcia animacji jestto połączenie gry aktorskiej z komputerową animacją.oraz satyrycznym artykułem Ian Frazier opublikowanym w 1990 roku w magazynie "The New Yorker".Jest to historia Kojota, który ma dość, że produkty Acme, z których korzysta, by schwytać Strusia Pędziwiatra, zawsze go zawodzą. Postanawia więc zatrudnić prawnika i zaskarżyć potężną korporację.W roli prawnika wystąpił Will Forte . Szefa Acme zagrał John Cena . Jednym ze współscenarzystów był nowy szef DC James Gunn , który z Ceną pracował już chociażby przy serialu