Cud! "Coyote Vs. Acme" wyjęty z kosza! Warner sprzeda film

Jak donosi portal Deadline, podmiotem, z którym rozmawia Warner jestDystrybutor powoli zaczyna wyrastać na specjalistę od ratowania wyrzuconych do kosza projektów WB. W miniony weekend wprowadził bowiem do amerykańskich kin animacjęPóźniej zmieniono zdanie i postanowiono sprzedać prawa do filmu lub też wyrzucić projekt do kosza, gdyby kupców zabrakło.Rozmowy między WB i KE wciąż trwają, więc istnieje szansa, że nic z nich nie wyjdzie.Chaos wokół filmuzaczął się pod koniec 2023 roku. Warner Bros. Discovery było wówczas w fazie szukania oszczędności. Koncern podejmował wtedy sporo radykalnych decyzji. Jedną z nich był skasowanie gotowego filmu, by zarobić na odpisach podatkowych.W Hollywood zawrzało. Pod naciskiem opinii publicznej Warner Bros. Motion Picture Group zdecydowało się zorganizować pokazy filmu dla dystrybutorów i platform i wysłuchać ich ofert kupna. Według późniejszych medialnych doniesień była to jednak zasłona dymna i studio nie było zainteresowane sprzedaniem filmu, choć zainteresowanych nie brakowało.Od roku wokół filmu panowała cisza i większość uznała, że projekt wylądował na śmietniku. Nie jest jasne, dlaczego teraz Warner Bros. zmieniło zdanie i jest gotowe sprzedać prawa do filmu za kwotę niższą od tej, jakiej żądano przed rokiem (wtedy to było 75-80 milionów dolarów).zarobiło w amerykańskich kina na razie 4 mln dolarów, co jest drugim najlepszym wynikiem w historii Ketchup Entertainment. Podobno film ma być w kinach tylko do dziś. Jeśli jednak zostanie utrzymany na ekranach przez weekend, to zostanie najbardziej kasowym tytułem dystrybutora.