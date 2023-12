Nie uda się uratować nakręconej animacji "Coyote vs. Acme"? Warner woli wyrzucić film do kosza

"Coyote vs. Acme" wciąż do kupienia, ale chętnych już brak

Kiedy w mediach zrobiła się afera w związku z planowanym skasowaniem gotowego filmu, Warner Bros. zmienił zdanie i postanowił sprzedać projekt konkurencji. Liczył w ten sposób na odzyskanie 70 milionów dolarów, które wydał na produkcję.Wszyscy gracze byli zainteresowani kupnem. Oferty złożyły: Netflix, Apple, Paramount, Amazon i Sony. Jak jednak donosi Puck,Jeśli więc w najbliższym czasie nie znajdzie się chętny do wydania dużej kasy, to Warner wróci do pierwotnego planu skasowania filmu i nigdy więcej nie pokazywania go światu.to połączenie gry aktorskiej z komputerową animacją. Film został pierwotnie zlecony do realizacji przez. Potem jednak zdecydowano, że trafi do kin. Film jest w pełni gotowy (miał trafić do kin latem, ale potem w jego miejsce Warner wprowadził).Dlaczego gotowy film nigdy nie ujrzy światła dziennego? Decyzja została ogłoszona kilka dni po zaprezentowaniu przez Warner Bros. Discovery sprawozdania za trzeci kwartał. Zaprezentowane w nim dane zostały źle przyjęte przez Wall Street i akcje spółki poleciały gwałtownie w dół.Jak donosiło na samym początku afery Deadline,, niż próbować go wypuścić lub też odsprzedać innemu dystrybutorowi.oraz satyrycznym artykułem Ian Frazier opublikowanym w 1990 roku w magazynie "The New Yorker".Miała to być historia Kojota, który ma dość, że produkty Acme, z których korzysta, by schwytać Strusia Pędziwiatra, zawsze go zawodzą. Postanawia więc zatrudnić prawnika i zaskarżyć potężną korporację.W roli prawnika wystąpił Will Forte . Szefa Acme zagrał John Cena . Jednym ze współscenarzystów był nowy szef DC James Gunn , który z Ceną pracował już chociażby przy serialu