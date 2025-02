Warner Bros. skasowało ten film. Jego gwiazda nadal nie wybaczyła

"Coyote vs. Acme" trafiło do kosza. Will Forte o projekcie

W wywiadzie dla portalu MovieWeb Forte stwierdził, że decyzja o nieopublikowaniu filmu to wciąż drażliwy temat – określił ją mianem ". Mówiąc o samej animacji, którą udało mu się zobaczyć w gotowej wersji, stwierdził:– kontynuował. –– przyznał aktor. Coyote vs. Acme " padło ofiarą oszczędności poszukiwanych przez Warner Bros. Discovery. Studio uznało, że jeśli skasują gotowy film, odpis podatkowy przyniesie im około 35-40 mln dolarów. Po raz pierwszy na takie rozwiązanie szefostwo studia chciało postawić w listopadzie 2023. Wówczas decyzję wstrzymały głosy wsparcia płynące dla twórców animacji.W Hollywood spodziewano się, że studio zamierza sprzedać projekt komuś innemu. Jednak WBD nie było nastawione na negocjacje. Jedyną ceną, która podobno podali zainteresowanym, było zaporowe 75-80 mln dolarów. Przez kolejne miesiące nikt nie zdecydował się na taką umowę, dlatego projekt trafił do kosza. Coyote vs. Acme " kosztował ponoć ok. 72 miliony dolarów. W tym połączeniu animacji z filmem żywego planu głównym bohaterem miał być Kojot, który ma dość, że produkty Acme, z których korzysta, by schwytać Strusia Pędziwiatra, zawsze go zawodzą. Postanawia więc zatrudnić prawnika i zaskarżyć potężną korporację. W obsadzie znaleźli się John Cena Lana Condor . Jednym ze współscenarzystów filmu jest James Gunn , szef filmowego uniwersum DC. Forte znalazł się w obsadzie nowej komedii Netfliksa " Tak jakby w ciąży ".