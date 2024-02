Zaslav postawił na swoim. "Coyote vs. Acme" trafi do kosza

Żaden z szefów WBD i WB nie widział filmu. Postawili za to zaporowe warunki

Przypomnijmy, że. Warner Bros. Discovery, które poszukuje kilku miliardów oszczędności, uznało, żeUznano to za opłacalne rozwiązanie.W Hollywood jednak zawrzało. Kryzys wizerunkowy okazał się tak duży, że w trybie pilnym szefowie Warner Bros. Motion Picture Group Michael De Luca i Pam Abdy w weekend. Zamiast tego postanowiono zrobić pokazy dla zainteresowanych wytwórni, które odkupiłyby projekt.Zarówno z pokazów testowych jak i z pokazów dla branży płynęły głosy poparcia dla twórcówlub nawet bardzo dobry. Jego kupnem zainteresowane był m.in.chciał nawet dorzucić ofertę dystrybucji kinowej.Pod koniec roku sytuacja wydawała się na tyle dobra, że Eric Bauza aktor, który użycza głosu Wilusiowi E. Kojotowi , wrzucił do sieci pierwsze oficjalne zdjęcie z filmu.Jak jednak donosi w obszernym artykule The Wrap. Prawda była zupełnie inna. Szefostwo Warner Bros. nie było zainteresowane sprzedażą filmu. Ich celem było zamknięcie rozdziału pod tytułemDlatego nie informowali o ofertach twórców animacji. Nie było też żadnych negocjacji z zainteresowanymi studiami.. To była jego jedyna oferta.Co gorsza,. David Zaslav, szef WBD, nie widział filmu w ogóle. Szefowie Warner Bros. Motion Picture Group widzieli jedynie surową "wersję reżyserską". Z kolei szef Warner Bros. Pictures Animation Bill Damaschke, był obecny jedynie na pierwszym pokazie testowym.Portal The Wrap podaje, czas na ratunekszybko dobiega końca. I zdaje się sugerować, że nie ma dla filmu żadnej nadziei.