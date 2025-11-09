"Czarna śmierć" – nowy serial fabularny od 9 listopada  w TVP1

W niedzielę, 9 listopada o godz. 20:25, TVP1 wyemituje premierowy odcinek "Czarnej śmierci" – nowego serialu w reżyserii Kuby Czekaja, którego akcja rozgrywa się we Wrocławiu dotkniętym epidemią ospy prawdziwej w 1963 roku. Produkcja łączy elementy thrillera medycznego, historii szpiegowskiej i dramatu o uniwersalnym, współczesnym przesłaniu. W rolach głównych widzowie zobaczą m.in. Annę Karczmarczyk, Agnieszkę Podsiadlik, Tomasza Ziętka, Cezarego Pazurę, Piotra Packa oraz Tomasza Sapryka, Rafała Mohra, Sebastiana Delę, Adama Cywkę i Ilonę Ostrowską.
Inspiracją dla twórców serialu były autentyczne wydarzenia, które latem 1963 roku zmieniły Wrocław w miasto odcięte od świata. Serial pokazuje nie tylko walkę lekarzy z szybko szerzącą się chorobą, ale też codzienność życia w realiach PRL – presję władzy, niedobory sprzętu i rosnące poczucie bycia kontrolowanym.
"Czarna śmierć
" to również opowieść o czasie próby – szczególnie dla kobiet, które działając w ramach narzuconych ról społecznych, musiały jednocześnie je przekraczać, by móc kierować się odpowiedzialnością i odwagą.
W serialu Wrocław staje się miastem napięcia i niepewności: codzienne życie zamiera, a przestrzeń publiczna podporządkowana zostaje rygorom izolacji. Lekarze, dziennikarze i przedstawiciele służb funkcjonują pod stałą presją, nierzadko ryzykując więcej, niż są w stanie udźwignąć. Jednocześnie w produkcji nie brakuje kontrastów – obok strachu pojawiają się momenty humoru, ciepła i ludzkiej odwagi, pozwalające bohaterom nie zatracić siebie w sytuacji kryzysu.
Główną bohaterką serialu "Czarna śmierć
" jest Weronika Przybysz, młoda lekarka niosąca pomoc ofiarom epidemii. Weronika nie traktuje swojej pracy jak bohaterskiej misji – to dla niej logiczny obowiązek wynikający z odpowiedzialności za innych. Anna Karczmarczyk
, odtwórczyni roli, mówi, że sposób funkcjonowania Weroniki był jej najbliższy: Ja lubię konkrety w życiu i Weronika również. (…) Ona lubi pomagać i lubi się rozwijać, więc ten konkret zdecydowanie nas łączy.
Przygotowując się do roli, aktorka sięgała do doświadczeń kobiet żyjących w latach 60., w czasach sztywnych norm i jasno określonych oczekiwań. Czerpałam inspirację z tego, jakie kobiety wtedy były, w jakich schematach i granicach przyszło im żyć – stwierdziła. Jednocześnie podkreśla, że Weronika nie jest idealistką oderwaną od realiów: Ona myśli po swojemu, jest bardzo niezależna. I ja troszeczkę się starałam wbudować w nią pewne spektrum niedopasowania do tej epoki. Weronika nie zabiega o uznanie i nie wygłasza manifestów. Po prostu robi to, co trzeba – i to właśnie czyni ją postacią tak wyrazistą.
Zagadkę pojawienia się we Wrocławiu zaraźliwego wirusa próbuje rozwikłać Igor Bielik – mąż pierwszej ofiary śmiertelnej ospy we Wrocławiu, redaktor "Głosu Wrocławia", w którego rolę wcielił się Tomasz Ziętek
. Jako wzorowy dziennikarz stawia sobie za cel, by w realiach przesyconych "propagandą sukcesu" rzetelnie informować mieszkańców Wrocławia o czyhającym na nich zagrożeniu. Jak wspomina aktor: Wcielam się w postać Igora Bielika, dziennikarza, którego ta epidemia w sposób osobisty uderza, co też daje mu imperatyw do tego, żeby zmierzyć się z tajemnicą zachorowań. Jest nieustępliwy w dążeniu do prawdy o tym, kto jest pierwszym pacjentem – "pacjentem zero". Pomimo przeciwności losu Igor Bielik dąży do wyjaśnienie tajemnicy, która może zaważyć na losach milionów istnień ludzkich.
Na drugim biegunie opowieści jest Łucja Winter, agentka wywiadu wracająca z misji w Indiach. W rolę charyzmatycznej i niebezpiecznej oficer wywiadu Łucji, wciela się Agnieszka Podsiadlik
.
Jej tożsamość nie jest wyborem, lecz konsekwencją sytuacji, w którą została wciągnięta. Agnieszka Podsiadlik zaznacza, że w swojej postaci widzi przede wszystkim człowieka w sytuacji przymusu i moralnego napięcia: Nie szukałam inspiracji w stricte jakiejś prawdziwej postaci. Bardziej myślałam o Łucji jako o osobie. Może nie agentce z nadania, ale bardziej o kimś, kogo postawiono w trudnej sytuacji i kto właściwie w rolę agenta został niejako wprowadzony. To też było bardzo silnym motorem i inspiracją dla mnie do myślenia o tej postaci. Właściwie o bohaterce, o kobiecie otrzymującej propozycję nie do odrzucenia, kiedy musi się stać tajną agentką, nawet na wielu polach.
Ważnym bohaterem "Czarnej śmierci
" jest także Janusz Majer (Rafał Mohr
), redaktor naczelny "Głosu Wrocławia" – gazety, która z założenia ma informować, ale w praktyce musi ostrożnie dobierać słowa. Majer, przełożony Igora Bielika, znajduje się więc w miejscu, gdzie prawda spotyka się z polityczną kontrolą, a każda decyzja ma swoje konsekwencje. Rafał Mohr
, odtwórca roli redaktora, podkreśla złożoność swojego bohatera: Trudno opisuje się osoby, które są bardzo żywiołowe, krzyczą, poganiają do pracy. Bo tak ta postać była zapisana w scenariuszu. Kuba wyciągnął te elementy i uczynił ją jeszcze bardziej wyrazistą, niż była zapisana na kartach: bezkompromisowy Janusz Majer, wiedzący, czego chce, ale też lekko bojaźliwy. Miał strach przed władzą, przed tymi osobami, które kierowały wtedy strukturami partyjnymi.
Autorami scenariusza są Piotr Derewenda
i Wojciech Lepianka
, reżyserem – Jakub Czekaj
, autorem zdjęć – Wojciech Węgrzyn
. Za stronę inscenizacyjna odpowiadają Jacek Mocny
– scenografia, Agnieszka Sobiecka
– kostiumy oraz Anna Gorońska
– charakteryzacja.
