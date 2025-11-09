"Frankenstein": Recenzja widowiska Guillermo del Toro | Netflix

Na Netfliksie zadebiutował "Frankenstein" Guillermo del Toro – gotycka opowieść o samotności i granicach człowieczeństwa. W obsadzie znaleźli się m.in. Oscar Isaac, Mia Goth, Christoph Waltz oraz – jak przeczytacie w recenzji recenzji – "kojący i dojrzały" w swojej roli Jacob Elordi.
Daria Sienkiewicz pisze, że wszystko zaczyna się od słów: "Tkanka pozbawiona jest emocji" – wypowiedzianych z pogardą przez ojca do małego Victora. To zdanie wyznacza ton historii o chłodzie, który rodzi potwory, i o ambicji potrafiącej zabić w człowieku duszę.
wraca do jednego z najsłynniejszych mitów w historii literatury, by opowiedzieć o ludzkiej pysze i chłodzie emocjonalnym. Jak czytamy: Guillermo del Toro bierze na tapet jedną z najsłynniejszych powieści grozy na świecie i czyni z niej iście freudowskie studium męskiej pychy i ojcowskiej miłości.
W recenzji znajdziemy też uwagę o psychologicznym wymiarze historii: Victor to postać z grubsza antypatyczna, ale jednocześnie wielowymiarowa i ludzka, przechodząca w produkcji Netflixa złożone psychologiczne metamorfozy.
Autorka docenia również filmowy kunszt twórcy: Del Toro nieustannie przywraca widzom wiarę w magię kina, hipnotyzuje prestidigitatorskimi sztuczkami i rozświetla ciemność promykiem nadziei.
