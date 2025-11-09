Newsy "Frankenstein": Recenzja widowiska Guillermo del Toro | Netflix
news

"Frankenstein": Recenzja widowiska Guillermo del Toro | Netflix

Filmweb
https://www.filmweb.pl/news/%22Frankenstein%22%3A+Recenzja+widowiska+Guillermo+del+Toro+%7C+Netflix-163834
&quot;Frankenstein&quot;: Recenzja widowiska Guillermo del Toro | Netflix
Na Netfliksie zadebiutował "Frankenstein" Guillermo del Toro – gotycka opowieść o samotności i granicach człowieczeństwa. W obsadzie znaleźli się m.in. Oscar Isaac, Mia Goth, Christoph Waltz oraz – jak przeczytacie w recenzji recenzji – "kojący i dojrzały" w swojej roli Jacob Elordi.

Daria Sienkiewicz pisze, że wszystko zaczyna się od słów: "Tkanka pozbawiona jest emocji" – wypowiedzianych z pogardą przez ojca do małego Victora. To zdanie wyznacza ton historii o chłodzie, który rodzi potwory, i o ambicji potrafiącej zabić w człowieku duszę.

Całą recenzję "Frankensteina" autorstwa Darii Sienkiewicz przeczytacie POD LINKIEM TUTAJ, a jej fragmenty znajdziecie poniżej. 

recenzja filmu "Frankenstein", reż. Guillermo del Toro


Ojców się nie wybiera
autorka: Daria Sienkiewicz

W swojej recenzji filmu "Frankenstein" autorka podkreśla, że Guillermo del Toro wraca do jednego z najsłynniejszych mitów w historii literatury, by opowiedzieć o ludzkiej pysze i chłodzie emocjonalnym. Jak czytamy:

Guillermo del Toro bierze na tapet jedną z najsłynniejszych powieści grozy na świecie i czyni z niej iście freudowskie studium męskiej pychy i ojcowskiej miłości. 


W recenzji znajdziemy też uwagę o psychologicznym wymiarze historii:

Victor to postać z grubsza antypatyczna, ale jednocześnie wielowymiarowa i ludzka, przechodząca w produkcji Netflixa złożone psychologiczne metamorfozy.

Autorka docenia również filmowy kunszt twórcy:

Del Toro nieustannie przywraca widzom wiarę w magię kina, hipnotyzuje prestidigitatorskimi sztuczkami i rozświetla ciemność promykiem nadziei.

A Wy już widzieliście? Czekamy na Wasze oceny. 

Całą recenzję filmu "Frankenstein" można przeczytać TUTAJ.


"Frankenstein" – zobacz zwiastun



Powiązane artykuły Frankenstein

Zobacz wszystkie artykuły

Frankenstein  (2025)

 Frankenstein

Frankenstein  (1994)

 Frankenstein

Ja, Frankenstein  (2014)

 Ja, Frankenstein

Victor Frankenstein  (2015)

 Victor Frankenstein

Najnowsze Newsy

Filmy

AFF 2025: Sweeney na pięści, Lawrence i Pattinson na śmierć i życie

"Czarna śmierć" – nowy serial fabularny od 9 listopada  w TVP1

Seriale

Bubbles odchodzi z "Chłopaków z baraków" po oskarżeniu o napaść seksualną

3 komentarze
Filmy

"Batman 2": Wiemy, kiedy ruszają zdjęcia

13 komentarzy

Tęsknisz za "Grą o tron"? Wyrusz w kulinarną podróż do świata Westeros!

2 komentarze
Filmy

5 x DiCaprio. Wybierz film na pokaz Filmwebu i FINA w Iluzjonie

7 komentarzy
Filmy

Długi filmowy weekend 8-11 listopada! Co warto obejrzeć w telewizji?