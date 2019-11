"Czarnobyl" już na DVD

to znakomity miniserial HBO opowiadający przerażającą i szokującą historię katastrofy w czarnobylskiej elektrowni atomowej na terenie ówczesnego Związku Radzieckiego w 1986 roku. Obsypany 10 nagrodami Emmy, w którym w głównych rolach wystąpili Jared Harris Emily Watson jest już dostępny na DVD.26 kwietnia 1986 roku w elektrowni jądrowej w Czarnobylu na Ukrainie, na terenie ówczesnego ZSRR, doszło do ogromnej eksplozji. Uwolniona podczas wybuchu chmura radioaktywna spowodowała skażenie promieniotwórcze na terenie Białorusi, Rosji, Ukrainy i rozprzestrzeniła się m.in. w Polsce, Skandynawii, Europie Środkowej i Zachodniej.Miniserial śledzi losy kilku postaci: Walerija Legasowa ( Jared Harris ), wiodącego radzieckiego fizyka jądrowego, który był członkiem komisji badającej przyczyny awarii i jako pierwszy zrozumiał skalę katastrofy, zastępcy przewodniczącego Rady Ministrów ZSRR Borysa Szczerbinę ( Stellan Skarsgård ), który z kremlowskiego nadania przewodniczył pracom rządowej komisji ds. Czarnobyla w pierwszych godzinach po awarii oraz Ulany Khomyuk ( Emily Watson ), radzieckiej fizyczki jądrowej, która chce poznać prawdziwe przyczyny wybuchu reaktora.W rolach głównych w serialu występują: nominowany do nagrody Emmy Jared Harris ), zdobywca Srebrnego Niedźwiedzia na MFF w Berlinie Stellan Skarsgard ) oraz dwukrotnie nominowana do Oscara Emily Watson ). Obok nich na ekranie pojawiają się również Paul Ritter , nominowana do nagrody BAFTA Jessie Buckley Adrian Rawlins oraz Con ONeill . Twórcą scenariusza jest Craig Mazin ), a za reżyserię odpowiedzialny jest Johan Renck (serial). W scenariuszu serialu częściowo wykorzystano wydarzenia opisane przez laureatkę Nagrody Nobla Swietłanę Aleksijewicz w książcePierwszy odcinek serialu zadebiutował w HBO 6 maja. Serial został entuzjastycznie przyjęty przez widzów, a jego oglądalność z odcinka na odcinek rosła. Produkcję docenili również krytycy, czego najlepszym dowodem jest fakt, żezdobył 19 nominacji do nagród Emmy i aż 10 z nich zamieniło się w statuetki, w tym w tak prestiżowych kategoriach jak najlepszy serial limitowany, najlepsza reżyseria w serialu limitowanym i najlepszy scenariusz.