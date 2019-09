Emmy 2019: Zwycięstwa "Gry o tron", "Fleabag", "Czarnobyla"

71. edycja Nagród Emmy przeszła do historii. W niedzielę odbyła się trzecia ceremonia rozdania statuetek. Tegoroczne Emmy zakończyły się triumfem, która zdobyła w sumie 12 statuetek (dwie podczas niedzielnej gali), w tym tę najważniejszą - dla najlepszego serialu dramatycznego. Wielką niespodzianką było uznanie za najlepszy serial komediowy(łącznie 6 statuetek). Wszyscy spodziewali się bowiem zwycięstwa. Wśród seriali limitowanych triumfował(w sumie 10 statuetek).Wśród stacji telewizyjnych i platform prym wiodło HBO zgarniając w sumie 34 nagrody Emmy (z tego 9 podczas niedzielnej gali). Netflix otrzymał 27 wyróżnień, a Amazon 15.Największym przegranym tegorocznej gali jest Showtime. Stacja mogła liczyć nawet na 18 statuetek. Nie zdobyła żadnej. Wśród pominiętych seriali są m.in.:Nagrodzonych w najważniejszych kategoriach znajdziecie poniżej. Pełna lista jest dostępna TUTAJ odc. Reparationsodc. "Nobody Is Ever Missing"odc. 1odc. 1