BAFTA rozdała nagrody rzemieślnicze. "Czarnobyl" z siedmioma statuetkami

Brytyjska Akademia Sztuki Filmowej i Telewizyjnej (BAFTA) przyznała nagrody rzemieślnicze. Niekwestionowanym zwycięzcą okazał się " Czarnobyl ", który zdobył aż siedem statuetek.Nagrody powędrowały m.in. do kostiumografki Odile Dicks-Mireaux i scenografów Luke'a Hulla Claire Levinson-Gendler . Doceniono też muzykę skomponowaną przez laureatkę Oscara Hildur Gudnadottir . Wśród nagrodzonych produkcji znalazły się także " Peaky Blinders " i " Mroczne materie ".Z powodu pandemii koronawirusa tegoroczna gala odbyła się wirtualnie poprzez kanały społecznościowe akademii. Pełną listę nagrodzonych znajdziecie TUTAJ 26 kwietnia 1986 roku w elektrowni jądrowej w Czarnobylu na Ukrainie, na terenie ówczesnego ZSRR, doszło do ogromnej eksplozji. Uwolniona podczas wybuchu chmura radioaktywna spowodowała skażenie promieniotwórcze na terenie Białorusi, Rosji, Ukrainy i rozprzestrzeniła się po całej Europie, w tym w Polsce, Skandynawii, Europie Środkowej i Zachodniej. Miniserial śledzi losy kilku postaci. Jared Harris wciela się w Walerija Legasowa, wiodącego radzieckiego fizyka jądrowego, który był członkiem komisji badającej przyczyny awarii i jako pierwszy zrozumiał skalę katastrofy. Stellan Skarsgård gra zastępcę przewodniczącego Rady Ministrów ZSRR Borysa Szczerbinę, który z kremlowskiego nadania przewodniczył pracom rządowej komisji ds. Czarnobyla w pierwszych godzinach po awarii. Emily Watson zobaczymy w roli Ulany Khomyuk, radzieckiej fizyczki jądrowej, która chce poznać prawdziwe przyczyny wybuchu reaktora. Składający z pięciu odcinków miniserial opowiadający o największej w historii awarii reaktora atomowego, która miała miejsce 1986 roku na terenie należącej wówczas do Związku Radzieckiego Ukrainie.