"Demon Slayer" na czele amerykańskiego box office'u

W ubiegłym tygodniu anime " Demon Slayer the Movie: Mugen Train " o włos przegrało z " Mortal Kombat " rywalizację o pierwsze miejsce w amerykańskim box offisie. W ten weekend role się odwróciły i to japońska produkcja stała się najchętniej oglądanym filmem w USA.W porównaniu z poprzednim tygodniem " Demon Slayer " i " Mortal Kombat " zaliczyły, niestety, potężny spadek popularności. W przypadku anime wyniósł on 70%, co zaowocowało zarobkiem w wysokości 6,4 mln dolarów. Ekranizacja kultowej gry wideo zgubiła 73% widzów i w efekcie zarobiła 6,2 mln dolarów. Warto zwrócić uwagę, że japoński film wyświetlany był w 1905 kinach, podczas gdy widowisko studia New Line Cinema miało do dyspozycji ponad 3 tysiące ekranów. Z drugiej strony warto pamiętać, iż " Mortal Kombat " pokazywane jest równocześnie w multipleksach jak i na platformie streamingowej HBO Max, na której można je zobaczyć bez dodatkowych opłat w ramach miesięcznego abonamentu.Najniższe miejsce na podium przypadło widowisku " Godzilla vs. Kong " (2, 74 mln $). Wspólna produkcja Warner Bros. i Legendarny zarobiła zarobiła od premiery 90,3 mln dolarów, stając się najbardziej kasowym tytułem w amerykańskich kinach od początku pandemii. Czy uda jej się przekroczyć magiczną granicę 100 milionów dolarów?Najwyżej notowana premiera tego weekendu - dystrybuowany przez Open Road Films horror "Separation" - zajęła czwarte miejsce w box offisie. Na konto filmu wpłynęło 1,83 mln dolarów.W przyszły weekend najważniejszą premierą w amerykańskich kinach będzie " Jeden gniewny człowiek " - film akcji w reżyserii Guya Ritchiego Jasonem Stathamem w roli głównej.