"Diablo Immortal" już 2 czerwca na smartfonach i PC

Blizzard ogłosił dziś, że " Diablo Immortal ", kontrowersyjna odsłona serii zapowiedziana podczas BlizzConu 2018, zadebiutuje już 2 czerwca i każdy będzie mógł ją pobrać za darmo. Nowością i zaskoczeniem jest fakt, że oprócz urządzeń z iOS i Androidem zagramy tego samego dnia również na komputerach PC (tylko Windows). Diablo Immortal " to zupełnie nowa historia w Sanktuarium, którą osadzono pomiędzy wydarzeniami z " Diablo 2 " i " Diablo 3 ". W grze wybierzemy jedną z sześciu kultowych klas "Diablo" – barbarzyńców, krzyżowców, łowców demonów, mnichów, nekromantów i czarowników – a następnie wyruszymy w podróż przez osiem wyjątkowych stref i wielką Zachodnią Marchię. Będziemy dzielić z innymi ogromny świat podczas eksploracji Sanktuarium, tworzyć ośmioosobowe oddziały, aby podejmować grupowe wyzwania, takie jak walki z bossami w Piekielnym Relikwiarzu. Możiwe będzie również zakładanie i dołączanie do klanów z maksymalnie 150 znajomymi, aby zdobywać wymagające osiągnięcia klanowe.Gra będzie obsługiwała zarówno rozgrywkę międzyplatformową (możliwość jednoczesnego grania z osobami na PC, iOS i Android), jak i zapis międzyplatformowy (płynne przenoszenie naszego postępu pomiędzy komputerem, a smartfonami).W " Diablo Immortal " znajdzie się również rozbudowany frakcyjny system PvP. Wbędziemy mogli łączyć się w grupy i walczyć w nieustającej wojnie, w której najlepszy gracz na serwerze zdobędzie Koronę Wieczności i zostanie przywódcą Nieśmiertelnych. Będzie on musiał jednak stale bronić swojego panowania w wielu trybach – w tym w starciach 1 na 30.Gra będzie dostępna do pobrania zupełnie za darmo, jednak w środku czekać będą na nas mikrotransakcje. Trzymajmy kciuki, aby była to tylko opcjonalna kosmetyka i Battle Passy, a nie elementy Pay2Win.