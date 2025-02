"Diwa. Opowieść o Marii Callas" już w księgarniach!

Ałbena Grabowska



Olga Bończyk

Powieśćw przekładzie Aleksandry Dzierżawskiej przypomina historię romansu najwybitniejszej sopranistki i jednego z najbogatszych mężczyzn, Aristotelisa Onasisa.W wytwornym i bezwzględnym świecie opery Maria Callas była znana jako la divina: boska. Dzięki wspaniałemu głosowi, naturalnemu zamiłowaniu do dramatyzmu i zniewalającej urodzie została ulubienicą najznamienitszych światowych scen. Ale na sławę musiała zapracować: wychowana w okupowanej przez nazistów Grecji przez matkę, która czerpała zyski z jej talentu, wcześnie nauczyła się chronić przed tymi, którzy chcieliby ją wykorzystać do własnych celów.Gdy poznała bajecznie bogatego greckiego magnata Aristotelisa Onasisa, Callas nabrała przekonania, że znalazła kogoś, kto dostrzega w niej nie tylko wybitną śpiewaczkę, ale i kobietę. Onasis wprowadził ją w świat niewiarygodnego luksusu, obsypywał klejnotami i zabierał do szykownych restauracji, gdzie spotykała takie sławy jak Elizabeth Taylor, Richard Burton czy książę i księżna Windsoru.Sen skończył się równie nagle, jak się zaczął. Prasa ogłosiła, że Aristotelis Onasis poślubi Jacqueline Kennedy, byłą pierwszą damę i jedną z najsłynniejszych kobiet swoich czasów. Opuszczona Maria musi odzyskać grunt pod nogami.W tej niezwykłej powieści Daisy Goodwin przywraca do życia postać, z której talent, nieustająca determinacja i wrodzony wdzięk uczyniły legendę. Ale dopiero w konfrontacji z rozpaczą po stracie ukochanego Maria Callas odnalazła swój prawdziwy głos i odniosła ostateczny triumf.Polecamy powieść biograficzną Daisy Goodwinjako uzupełnienie historii opowiedzianej w filmie Pablo Larraina Maria ", w którym w rolę głównej bohaterki wciela się Angelina Jolie