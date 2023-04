"Dungeons & Dragons". Film nie jest hitem. Co z serialem?

Czy serial "Dungeons & Dragons" powstanie?

Co wiemy o serialu "Dungeons & Dragons"?

Zwiastun filmu "Dungeons & Dragons: Złodziejski honor"

W kinach można właśnie oglądać widowisko fantasy. Niestety pomimo pozytywnych opinii widzów film nie jest box office'owym hitem. Pogrążył go olbrzymi budżet. Przy kosztach sięgających 150 milionów dolarów (nie licząc budżetu marketingowego) film do tej pory zarobił na świecie 128,4 mln dolarów. Powstaje więc pytanie: co z zapowiedzianym jakiś czas temu serialem "Dungeons & Dragons".Postać ta nie jest na razie zbyt dobrze znana widzom. Przez jakiś czas pracował dla 20th Century Fox, gdzie związany był z takimi projektami jak. Po przejęciu studia przez Disneya postanowił zająć się bardziej twórczą pracą.Jego pierwszym serialem w roli showrunnera była produkcjaTytuł serialu oraz szczegóły fabuły są na razie trzymane w tajemnicy. Wiadomo jednak, że będzie to serial aktorski.Autorem scenariusza odcinka pilotowego oraz jego reżyserem jest Rawson Marshall Thurber , który angaż otrzymał po tym, jak jego filmpobił rekordy oglądalności platformy Netflix.