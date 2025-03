"Duster": Znamy datę premiery serialu J.J. Abramsa. Jest zwiastun

"Duster" – pierwszy zwiastun

W głównych rolach w serialu " Duster " zobaczymy Josha Hollowaya Keitha Davida . Akcja rozgrywa się w latach 70. XX wieku i opowiada o uciekającym kierowcy, który wplątuje się w mafijne interesy. Na trop przestępców wpada młoda agentka FBI, która właśnie przybyła do miasta. To pierwsza czarna kobieta w szeregach FBI.Pierwsze dwa odcinki napisali Abrams i Morgan. Oboje są również producentami wykonawczymi.W sierpniu zeszłego roku ogłoszono, że J.J. Abrams szykuje nowy film, którego gwiazdami mają być Jenna Ortega (" Wednesday ") i Glen Powell (" Twisters ").Film ma być utrzymany w konwencji fantasy z "franczyzowymi aspiracjami". Reporter Jeff Sneider twierdzi, że wie, o czym opowie film. W swoim newsletterze "TheInSneider" napisał:, którzy go czytali, napisał Sneider.