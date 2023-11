"Echo" to nowy rozdział w MCU? Muzykę do intro skomponował laureat Oscara

"Echo" da początek nowej podkategorii produkcji MCU?

Zobacz zwiastun serialu "Echo"

Jak na ironię, " Echo " trudno nazwać samodzielną historią, która nie byłaby powiązana z innymi produkcjami spod znaku MCU. Tytułową bohaterkę – głuchą rdzenną Amerykankę Mayę Lopez – poznaliśmy w miniserialu " Hawkeye ". W serialu spotkamy też granego przez Vincenta D'Onofrio Kingpina . Postać ta pojawiła się zarówno w " Hawkeye'u ", jak i " Daredevilu ".Pomysł nowej podkategorii zainspirowała zapoczątkowana przez Marvela w 1971 roku seria komiksów. Jej bohaterami były nowe postacie, dzięki czemu czytelnicy nie musieli kupować kilku zeszytów, aby w pełni zrozumieć całą historię.Marvel podzielił się tą informacją w piątek, podczas specjalnego pokazu dwóch pierwszych odcinków serialu "Echo". Zostały one wyświetlone w ramach obchodów Dnia Choctaw, które odbyły się na należących do rdzennych Amerykanów terenach w Oklahomie.Premiera " Echo " zaplanowana jest na 10 stycznia przyszłego roku. Będzie to pierwsza w historii streamingowa produkcja Marvela, która otrzyma kategorię wiekową TV-MA – tylko dla widzów dorosłych. Zobaczcie zwiastun:Główną bohaterkąjest Maya Lopez ( Alaqua Cox ), którą poznaliśmy w serialu " Hawkeye ". Bohaterka będzie musiała zmierzyć się z własną przeszłością, przypominając sobie swoje pochodzenie oraz odkrywając znaczenie rodziny i wspólnoty. Gangsterskie życie w Nowym Jorku nie wyszło jej na dobre i bohaterka musi wrócić do rodzinnego miasta i swoich rdzennych amerykańskich korzeni.W obsadzie " Echo " znaleźli się również m.in. Vincent D'Onofrio Kingpin ), Charlie Cox (Daredevil), Zahn McClarnon Graham Greene . Za kamerą stanęli Sydney Freeland Catriona McKenzie , a showrunnerką jest Marion Dayre