"FBI": spin-offy serialu skasowane przez CBS

Anulowanie obu seriali nie powinno nikogo dziwić. Mimo że " FBI: International " oraz " FBI: Most Wanted " zbierają stosunkowo wysokie oceny, nie przyciągają tak dużej widowni jak oryginalna seria.Przypomnijmy, że pomimo kasacji trwają prace nad kolejnym serialem z uniwersum " FBI ". Nosi on tytuł "FBI: CIA". Jego bohaterowie najpierw mają pojawić się w jednym z odcinków "FBI", by następnie otrzymać własny serial.Autorem cyklu „ FBI ” jest legendarny reżyser i producent Dick Wolf (" Prawo i porządek "). Bohaterami są członkowie elitarnej jednostki tytułowej agencji, którzy wykorzystują swoje umiejętności, aby zapewnić bezpieczeństwo w Nowym Jorku. Ci wybitni agenci badają sprawy związane z terroryzmem, przestępczością zorganizowaną i kontrwywiadem.