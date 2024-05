Galactus wybrany! Nie tego aktora się spodziewaliście

Galactus wybrany. Skąd znacie aktora?

"Fantastyczna Czwórka": kto jeszcze wystąpi w widowisku?

Jak donosi portal The Hollywood Reporter,. Znacie go doskonale chociażby z cyklu kinowegooraz serialu. Aktualnie możecie go oglądać w kinach w horrorze Galactus to kosmiczna istota, która żywi się energią życiową planet. Jest jednym z najważniejszych komiksowych antagonistów grupy znanej jako Fantastyczna Czwórka i to właśnie w- widowisku planowanym na przyszły rok - Ineson zagra tę postać.Informacja o angażu Ralpha Inesona pojawiła się zaledwie kilka godzin po tym, jak ujawniono, że w obsadzie jest też. W jego przypadku nie ujawniono na razie, w kogo się wcieli.Kilka dni temu dowiedzieliśmy się też, że w widowiskuzagra. I w tym przypadku oficjalnie nie wiadomo, jaka rola mu przypadła. Fani spekulują, że może to być Mole Man lub robot H.E.R.B.I.E.Skład Fantastycznej Czwórki jest już znany.zagra Reeda Richardsa wystąpi jako Johnny Storm , a- jako Ben Grimm W obsadzie jest także. Internetowe spekulacje wskazują ją do roli Shalli-Bal, która w filmie ma przywdziać kostium Srebrnego Surfera W widowisku ma się również pojawić Doktor Doom . Internet wskazuje do tej roli Cilliana Murphy'ego lub Madsa Mikkelsena