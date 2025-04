"Fantastyczna 4: Pierwsze kroki": Oto pełen zwiastun widowiska Marvela

"Fantastyczna 4: Pierwsze kroki" – zobacz zwiastun

"Fantastyczna 4: Pierwsze kroki" – co wiemy o filmie?

Reżyserem widowiska jest Matt Shakman , które szlify w MCU zbierał na planie serialu " WandaVision ".W obsadzie są: Pedro Pascal jako Pan Fantastyczny, Vanessa Kirby jako Sue Storm Joseph Quinn jako Johnny Storm Ebon Moss-Bachrach jako Ben Grimm Tytułma symboliczne znaczenie. Nie odnosi się bowiem wyłącznie do fabuły, która będzie historią typurozgrywającą się w latach 60. To również nawiązanie do przejęcia przez Disneya 20th Century Fox. Mutanci, w tym członkowie Fantastycznej Czwórki, byli do tej pory częścią komiksowego uniwersum Foxa. Teraz stawiają pierwsze kroki w MCU.Pierwsza Rodzina Marvela staje przed swoim najtrudniejszym wyzwaniem. Zmuszeni do balansowania między rolą bohaterów a siłą rodzinnych więzi, muszą obronić Ziemię przed wygłodniałym kosmicznym bogiem Galactusem i jego heroldem, Srebrnym Surferem.