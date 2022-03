"Goło i wesoło" powraca. Disney+ szykuje serialową kontynuację

"Goło i wesoło" powraca na małym ekranie



Ruszyły zdjęcia do serialu limitowanego "The Full Monty" będącego kontynuacją słynnej brytyjskiej komedii " Goło i wesoło " z 1997 roku. W obsadzie znajdują się m.in. znani z oryginału Robert Carlyle Mark Addy oraz Lesley Sharp Serial powstaje dla serwisu streamingowego Disney+. Nad realizacją czuwają twórcy filmowego pierwowzoru, scenarzysta Simon Beaufoy oraz producent Uberto Pasolini . Za kamerą stoją Andrew Chaplin Catherine Morshead , którzy zastąpili na stanowisku reżysera Petera Cattaneo Akcja " Goło i wesoło " rozgrywa się w przemysłowym brytyjskim mieście Sheffield. Sześciu zdesperowanych bezrobotnych mężczyzn w średnim wieku postanawia założyć zespół z męskim striptizem. Skuszeni wizją szybkiego zarobku bohaterowie nie są ideałami męskiej urody, dlatego, aby odnieść sukces, decydują się rozebrać całkowicie do naga.Kosztujący zaledwie 3,5 mln dolarów obraz okazał się światowym fenomenem, zarabiając w kinach ponad ćwierć miliarda dolarów. Ponadto zdobył cztery nominacje do Oscara, w tym dla najlepszego filmu roku.Serialowa kontynuacja będzie rozgrywać się ćwierć wieku po wydarzeniach z oryginału. Fabuła skupi się na dzieciach i wnukach bohaterów filmu. Nowe pokolenie każdego dnia doświadcza na własnej skórze rozkładu systemu opieki zdrowotnej, edukacji oraz zatrudnienia w Sheffield. Szansą na wyrwanie się z beznadziei po raz kolejny okaże się striptiz.