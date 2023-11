Początek listopada w TV: wybieramy najlepsze filmy

Wybieramy najlepsze filmy w TV: pierwsza połowa listopada 2023

18 7 psychopatów Seven Psychopaths 2012 1 godz. 49 min. Komedia kryminalna Colin Farrell Sam Rockwell Marty potrzebuje inspiracji do swojego scenariusza o roboczym tytule "7 Psychopatów". Jego najlepszy przyjaciel Billy jest bezrobotnym aktorem, a z życiowej konieczności złodziejem... psów. W niecodziennym biznesie pomaga mu Hans, człowiek głęboko religijny, ale z gangsterską przeszłością. Kiedy kumple Marty'ego ukradną ukochanego pupila psychopatycznego mordercy, Marty będzie miał aż nadto pomysłów na skończenie scenariusza. Tylko czy przeżyje, by go napisać?



FilmBox Premium HD: 5 listopada – 22:30

17 Giuseppe w Warszawie 1964 1 godz. 39 min. Komedia Wojenny Elżbieta Czyżewska Antonio Cifariello Młodemu Włochowi jadącemu z frontu wschodniego na urlop, skradziono w Warszawie pistolet maszynowy. Podejrzewa o to jedną z pasażerek pociągu, Marię. Idzie do jej mieszkania i tam już pozostaje. Maria działa w konspiracji i po pewnym czasie Giuseppe okazuje się bardzo użyteczny - porusza się swobodnie wśród łapanek, wykrada Niemcom broń, itp. Nawet brat Marii, Staszek, marzący tylko o spokoju i odżegnujący się od wszelkiej działalności konspiracyjnej – zostaje w nią wciągnięty.



Kino Polska: 4 listopada – 16:05, 8 listopada – 13:40

16 Lekarstwo na życie A Cure for Wellness 2016 2 godz. 26 min. Horror Dane DeHaan Jason Isaacs Ambitny młody pracownik wielkiej korporacji otrzymuje zadanie przywiezienia szefa swej firmy z idyllicznego, ale i tajemniczego ośrodka odnowy biologicznej, położonego w malowniczym zakątku w szwajcarskich Alpach. Ośrodek oferuje lekarstwo na wszelkie problemy i bolączki współczesnego świata, ale na miejscu okazuje się, że nic nie jest tym, czym mogłoby się wydawać. Bohater odkrywa mroczne sekrety i musi walczyć, by ocalić życie – i zdrowie psychiczne.



Cinemax 2: 6 listopada – 12:45, 7 listopada – 00:10

15 Trzej muszkieterowie The Three Musketeers 1973 1 godz. 45 min. Przygodowy Michael York Richard Chamberlain Wiek XVII. We Francji panuje król Ludwik XIII, choć rzeczywista władza jest w rękach potężnego kardynała Richelieu. Tymczasem młody Gaskończyk d`Artagnan postanawia wstąpić do elitarnej formacji królewskich muszkieterów. Zaopatrzony w maść na wszelkie rany oraz cenne porady ojca wyrusza do Paryża. Pamiętając o tym, aby pojedynkować się z każdym, kto obrazi jego honor, wdaje się w kłótnię z trzema muszkieterami… Już wkrótce znajdzie się w samym centrum międzynarodowej intrygi.



AMC: 4 listopada – 16:00, 5 listopada – 13:40

14 Dowód Proof 1991 1 godz. 26 min. Dramat Komedia Romans Hugo Weaving Geneviève Picot Niewidomy od dziecka Martin namiętnie robi zdjęcia, chcąc mieć "dowód", że świat rzeczywiście jest taki jakim opisują go inni. Martin zaprzyjaźnia się z Andym, pomywaczem, który opisuje mu uchwycone na fotografiach zdarzenia i z Celią. Czy Celia jest dla Martina wyłącznie kimś, kto mu sprząta i gotuje? I Czy Andy jest naprawdę przyjacielem Martina?



Sundance Channel: 6 listopada – 4:05, 12:05, 20:05

13 Zezowate szczęście 1960 1 godz. 47 min. Komedia Bogumił Kobiela Maria Ciesielska Jan Piszczyk od dzieciństwa nie może uporać się z prześladującym go pechem. W jakiejkolwiek sytuacji by się nie znalazł, zawsze przydarza mu się jakieś nieszczęście, które nie pozwala osiągnąć upragnionego "świętego spokoju". Dopiero w więzieniu czuje się naprawdę wolny. Nie musi już dokonywać żadnych wyborów, dlatego chce w nim pozostać na zawsze.



Kino Polska: 4 listopada – 13:45, 10 listopada – 13:45

12 Goło i wesoło The Full Monty 1997 1 godz. 31 min. Komedia Muzyczny Robert Carlyle Mark Addy Pod wpływem wspaniałych występów słynnej grupy Chippendales i entuzjastycznej reakcji rozszalałej kobiecej widowni, sześciu bezrobotnych byłych pracowników stalowni postanawia dorobić się, zakładając podobną grupę rozrywkową występującą z męskim stripteasem. Nie są oni ideałami męskiej urody, toteż aby sukces był pewniejszy, decydują, że będą rozbierać się całkowicie do naga.



Fox: 4 listopada – 14:15

11 Krew na betonie Dragged Across Concrete 2018 2 godz. 39 min. Dramat Kryminał Mel Gibson Vince Vaughn



FilmBox Extra HD: 5 listopada – 00:15, 7 listopada – 22:40 Brett Ridgeman ( Mel Gibson ) powoli zbliża się do policyjnej emerytury. Wraz ze swoim młodszym o 20 lat policyjnym partnerem Tonym Lurasetti ( Vince Vaughn ) podczas służby nie wahają się sięgać po metody spoza kart policyjnych podręczników. Tym razem jednak mają pecha, a film z brutalnego zatrzymania narkotykowego dilera trafia do mediów. Przymykający dotąd oko na niestandardowe "procedury" szef ( Don Johnson ) zmuszony jest więc ich zawiesić za przekroczenie uprawnień na czas postępowania wyjaśniającego. Pozbawieni odznak i znacznej części zarobków doświadczeni gliniarze postanawiają się odkuć, zgarniając pieniądze sprzed nosa lokalnych gangsterów. Problem w tym, że ich pozornie doskonały plan nie uwzględnia niespodziewanych komplikacji...

9 Billy Elliot 2000 1 godz. 50 min. Dramat Komedia Muzyczny Jamie Bell Julie Walters Billy Elliot to 11-latek wychowywany w górniczej rodzinie, gdzie prym wiodą surowy ojciec i brat. By wykrzesać w dorastającym chłopcu wzorzec męskości, ojciec zaprowadza go na trening boksu. Jednak Billy nie pała pasją do tego sportu. Przez przypadek trafia na lekcję tańca klasycznego, gdzie okazuje się, że ma wielki talent. Zaczyna naukę baletu pod czujnym okiem niespełnionej primadonny, pani Wilkinson, która marzy, by Billy został tancerzem Królewskiej Akademii Tańca. Czy mu się to uda i jak zareaguje ojciec, gdy dowie się, że jego syn zamienił rękawice bokserską na atłasowe baletki?



TVN Siedem: 5 listopada – 14:05, 6 listopada – 23:15, 11 listopada – 13:40

Zwiastun filmu "Fantastyczny Pan Lis"

7 Asterix kontra Cezar Astérix et la surprise de César 1985 1 godz. 19 min. Animacja Familijny Komedia Przygodowy Roger Carel Pierre Tornade



TV 4: 5 listopada – 13:25, 11 listopada – 8:00 Osią opowieści jest trójkąt miłosny pomiędzy Obeliksem , piękna Falbala, w której zakochał się bohater, oraz wcześniej obiecanym jej Tragikomiksem. Rzymianie porywają znajomych Asteriksa , więc w duecie z cierpiącym sercowe katusze przyjacielem Galowie ruszają do Rzymu. Nim spróbują uchronić zakochaną parę przed dokonaniem żywota na arenie jako pokarm dla lwów, wojownicy przemierzą północnoafrykańskie pustynie, zawalczą na arenie gladiatorów czy staną oko w oko z samym Juliuszem Cezarem.

5 Gran Torino 2008 1 godz. 56 min. Dramat Clint Eastwood Christopher Carley Walt Kowalski, weteran wojny w Korei i zapiekły rasista z krwi i kości o stalowej woli, żyjący w świecie, który nieustannie ulega zmianom, zostaje zmuszony przez sąsiadów-imigrantów, którzy wraz ze swoją rodziną wprowadzili się po sąsiedzku, do trudnej konfrontacji z własnymi zadawnionymi uprzedzeniami. A wszystko zacznie się od klasycznego samochodu Kowalskiego – Gran Torino z 1972 roku.



Warner TV: 8 listopada – 22:00, 12 listopada – 1:25

4 Zakochany bez pamięci Eternal Sunshine of the Spotless Mind 2004 1 godz. 48 min. Dramat Sci-Fi Jim Carrey Kate Winslet Joel odkrywa, że jego wieloletnia dziewczyna Clementine, po rozpadnięciu się ich związku poddała się eksperymentalnej operacji doktora Howarda Mierzwiaka, polegającej na wymazaniu z pamięci wszelkich wspomnień o swoim byłym ukochanym. Sfrustrowany tym faktem, postanawia skontaktować się z tajemniczym psychiatrą, aby również poddać się kuracji i wymazać ze swojej pamięci Clementine. Jednak w trakcie zabiegu, gdy wspomnienia Joela zaczynają stopniowo zanikać, przekonuje się, że wciąż kocha Clementine i tak naprawdę nie chce wyrzucać jej ze swojego umysłu. Ponieważ doktor Mierzwiak i jego współpracownicy ani myślą przerywać operacji, Joel stara się schować wspomnienia wspólnej przeszłości z Clementine w innych zakamarkach pamięci.



HBO: 4 listopada – 18:20, 5 listopada – 6:00, 10 listopada – 4:10

3 Między słowami Lost in Translation 2003 1 godz. 42 min. Komedia Melodramat Bill Murray Scarlett Johansson



HBO: 8 listopada – 18:25, 9 listopada – 8:55; HBO2: 14 listopada – 17:45, 15 listopada – 9:25 Dwoje Amerykanów w Tokio – to początek całej fali zabawnych nieporozumień. Zapomniany, starzejący się aktor telewizyjny ( Bill Murray ) przyjeżdża do Japonii, aby wziąć udział w zdjęciach do filmu reklamowego. Młoda żona zapracowanego męża ( Scarlett Johansson ) nudzi się, pozostawiona sama sobie. Pewnego dnia ich ścieżki przetną się... Dwoje Amerykanów w Tokio to początek pięknej przyjaźni. Ważne jest bowiem to, co kryje się między słowami.