"Godzilla vs. Kong" na HBO Max (i w kinach) już w marcu!

Warner Bros. najwyraźniej nie wierzy w szybkie wygaśnięcie pandemii COVID-19. Być może też właściciel wytwórni - koncern AT&T - naciskał, ponieważ chce jeszcze zwiększyć liczbę subskrybentów HBO Max. Niezależnie od powodu jedno jest jasne: pojedynek Godzilli i King Konga ujrzy światło dzienne dwa miesiące wcześniej!Po wybuchu pandemii Warner Bros. przeniósł premierę filmu " Godzilla vs. Kong " z listopada ubiegłego roku na maj tego roku. Teraz dowiedzieliśmy się, że widowisko będzie można obejrzeć już 26 marca. Oczywiście film trafi jednocześnie do kin i na platformę HBO Max.Ta zmiana była możliwa dlatego, że Warner Bros. i Legendary porozumiały się w sprawie modelu dystrybucyjnego. Przypomnijmy, że aż 75% z 200-milionowego budżetu widowiska " Godzilla vs. Kong " pokryło chińskie studio, ale to WB ma prawa do dystrybucji. Pod koniec ubiegłego roku Legendary chciało je sprzedać za 225 milionów Netfliksowi, ale Warner zablokował to.W grudniu studio, bez porozumienia z Legendary, ogłosiło, że wszystkie kinowe premiery 2021 roku będą jednocześnie trafiać na platformę HBO Max. Legendary zagroziło wtedy Warnerowi procesem. Jednak obie strony prowadziły intensywne zakulisowe negocjacje i niedawno doszły do porozumienia. Jego szczegóły nie zostały ujawnione.Jednocześnie poinformowano, że rozmowy na temat modelu dystrybucyjnego " Diuny " (również wyprodukowanej przez Legendary, ale dystrybuowanej przez Warner) wciąż trwają.Szczegóły filmu " Godzilla vs. Kong " nie są znane. Swego czasu reżyser, Adam Wingard , zaprezentował ten oto opis: