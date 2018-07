"Heathers" – nowa produkcja HBO już od 11 lipca na HBO GO

Premiera nowej produkcji HBOjuż 11 lipca w HBO GO. Na antenie HBO pojawi się we wrześniu. W głównych rolach wystąpią: Grace Victoria Cox Brendan Scannell oraz Jasmine Mathews . Producentem dziesięcioodcinkowego serialu jest Paramount Network.to nowy, mroczny serial komediowy inspirowany kultowym w latach osiemdziesiątych filmem, który w Polsce funkcjonował po tytułem Śmiertelne zauroczenie. Serialowa produkcja jest osadzoną we współczesnej, amerykańskiej szkole średniej opowieścią o rywalizacji między nastolatkami.Bezwzględna Heather Chandler ( Melanie Field ) jest najbardziej wpływową dziewczyną w Westerburg – elitarnej szkole średniej. Jest także liderką grupy, do której należą Heather Duke ( Brendan Scannell ), Heather McNamara ( Jasmine Mathews ) oraz Veronica Sawyer ( Grace Victoria Cox ). Ta ostatnia coraz gorzej jednak znosi przedmiotowe traktowanie jej przez przywódczynię paczki. Kiedy Veronika poznaje tajemniczego J.D. ( James Scully ), w jej głowie zaczynają się rodzić coraz bardziej makabryczne pomysły.to czarna komedia o życiu młodych ludzi inspirowana kultowym filmem z lat osiemdziesiątych, z nastoletnią wówczas Winoną Ryder . W Polsce film ten znany jest widzom jako(Heathers). Pomysłodawcą serialu nawiązującego do filmowego pierwowzoru jest Jason A. Micallef ("Jak po maśle"). Na szczególną uwagę zasługuje tutaj pełna znanych utworów ścieżka dźwiękowa. W gościnnej roli na ekranie pojawia się także znana z serialuPremiera serialuodbędzie się w środę, 11 lipca w serwisie HBO GO, a od września można będzie obejrzeć go również na antenie HBO.