"Hobbs i Shaw" w końcu numerem 1. Dzięki Chinom

Getty Images © S3studio



Universal Pictures nie zawiodło się na Chińczykach. To dzięki nimw końcu znaleźli się na szczycie zestawienia zagranicznego box office'u. Widowisko zarobiło w weekendz czego 97,8 mln pochodziło właśnie z Chin. Ponieważ obraz miał tam pokazy przedpremierowe w czwartek, to łącznie na koncie jest 102,9 mln dolarów. W tym roku tylko trzy filmy uzyskały w Chinach lepsze otwarcie. Jest to również drugie najlepsze otwarcie cykluw tym kraju.Zagraniczne wpływy wynoszą obecnie 441,2 mln dolarów, co jest drugim najlepszym tegorocznym wynikiem hollywoodzkiej produkcji, której nie dystrybuował Disney (za- 736 mln dolarów). Globalnie widowisko zbliża się do granicy 600 milionów dolarów (obecnie 588,9 mln).Na drugą pozycję w naszym zestawieniu spadło. Weekendowe wpływy wyniosły. Najlepszymi rynkami pozostają: Francja (3,1 mln dolarów) i Wielka Brytania (2,5 mln). Z nowych krajów najlepiej obraz Tarantino poradził sobie w Meksyku, gdzie zarobił 2,4 mln dolarów.Podium kompletuje przebojowa animacja(Nezha), która mimo konkurencji ze stronywciąż nie zwalnia tempa. W miniony weekend obraz zarobiłi jest na najlepszej drodze do pokonaniai zostania najbardziej kasowym chińskim tytułem tego roku. Aby tego dokonać, potrzebuje już tylko 40 milionów dolarów. Łączne wpływywynoszą bowiem 651,1 mln dolarów.Na czwartym miejscu znalazł sięz wynikiem. Film w końcu trafił do Włoch, gdzie pobił rekord sierpniowego otwarcia zarabiając w ciągu pięciu dni 15,9 mln dolarów. Jest to też drugi najlepszy wynik otwarcia filmu Disneya w całej historii włoskiej dystrybucji.Już dziśzostanie drugą premierą tego roku, której zagraniczne wpływy przekroczą miliard dolarów. Globalnie przed końcem tygodnia stanie się siódmym najbardziej kasowym filmem wszech czasów (obecnie ma na koncie 1 508,5 mln dolarów).Pierwszą piątkę zamyka animacja, która zarobiła w weekend. Jedynym liczącym się rynkiem są na razie Chiny, gdzie w ciągu ostatnich trzech dni film zarobił 2,1 mln dolarów.