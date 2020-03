"Hobbs i Shaw 2" wciąż w planach

Dwayne Johnson jest jedną z najbardziej zapracowanych osób w Hollywood. I nie powstrzymuje go nawet epidemia koronawirusa. Co prawda nie może występować przed kamerą, za to może planować kolejne filmowe projekty. Jednym z nich jest kontynuacjaO tym, że sequel jest w planach, gwiazdor poinformował na Instagramie odpowiadając na pytania fanów. Co więcej, prace wstępne nad projektem już trwają. Póki co musi zostać zorganizowana ekipa oraz wyznaczony kierunek, w jakim ma pójść fabuła.Przypomnijmy,opowiadał o zmaganiach tytułowej pary bohaterów ze podrasowanym technologicznie złoczyńcą imieniem Brixton. Jak się okazuje za jego działaniami stoi tajemnicza organizacja Eteon, której szefa na razie nie poznaliśmy, lecz słyszeliśmy tylko jego głos.nie osiągnął w box offisie równie wysokiego wyniku, co ostatnie części głównego cyklu. Zarobił jednak ponad 750 milionów dolarów, więc prawdopodobieństwo nakręcenia kolejnej części zawsze było bardzo wysokie.