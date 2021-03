"Szybcy i wściekli" - oceniamy wszystkie filmy z serii

Tak powinien rozpoczynać się każdy film akcji. Najpierw jest kameralna scenka z życia rodzinnego, która przeradza się w zupełnie nieuzasadniony wyścig na krawędzi życia i śmierci. Później dostajemy teledyskowy skrót dotychczasowych wydarzeń (z wyłączeniem " Tokio Drift ", oczywiście) pod dziką nutę "We Own It" Wiz Khalify . A na koniec przychodzi The Rock i w trakcie policyjnego przesłuchania rzuca jakimś facetem o sufit (co stojący po drugiej stronie lustra weneckiego śledczy podsumowują tekstem w stylu "cóż, ten gość tak ma"). A to dopiero pierwsze pięć minut filmu, w którym napięcie nieustannie rośnie. " Szybcy i wściekli 6 " rozwinęli nową, absolutnie kozacką formułę, na którą postawiono w piątce - i nic dziwnego, że przez dłuższy czas byli dla mnie żywą definicją odmóżdżającego kina akcji. Czołg sunący po autostradzie, zadyma na londyńskich ulicach, bombastyczny finał z samolotem, Toretto Hobbs klepiący bandytów niczym na wrestlingowym ringu, a do tego doskonały czarny charakter. Z całym szacunkiem dla Deckarda Shawa , jego młodszy brat Owen Luke Evans ) to o wiele ciekawsza i lepiej napisana postać. Specjalne wyróżnienie dla rodzimego tłumacza, który po konstatacji Shawa , że Letty to "krewka babka", włożył w usta Dominica Toretto najlepszą ripostę w historii kina: "Krewka to się może polać". Legend.