Keanu Reeves w spin-offie "Szybkich i wściekłych"?

Jak donosi serwis That Hashtag Show, twórcy widowiskaszykują dla widzów niespodziankę. Jedną z kluczowych ról w filmie zagra Keanu Reeves Gwiazda cykluwcieli się w złoczyńcę powiązanego z postacią Idrisa Elby Reeves ma się pojawić w finale filmu bądź w scenie po napisach. Obstawiamy, że producenci planują uczynić go przeciwnikiem tytułowych bohaterów w sequelu.Aktor zna się dobrze z twórcą Davidem Leitchem . Panowie współpracowali ze sobą na planie pierwszegoktórego Leitch był współreżyserem.Spin-offtrafi do kin 2 sierpnia. Jego fabuła prezentuje się następująco: od kiedy żyjący w zgodzie z prawem Hobbs ( Dwayne Johnson ), lojalny agent Ochrony Służb Dyplomatycznych, oraz były pracownik elitarnych jednostek wojskowych Wielkiej Brytanii, dziś społeczny wyrzutek, Shaw ( Jason Statham ), spotkali się w 2015 roku (), pozostają w nieustannej walce – na słowa i czyny (choć pewnie lepiej byłoby napisać: ciosy). Ale sytuacja zmienia się, gdy cyber-genetycznie ulepszony anarchista Brixton ( Idris Elba ) przejmuje kontrolę nad bronią biologiczną, która może zmieść z powierzchni Ziemi ludzkość. Wspólnie z nieustraszoną agentką MI6 ( Vanessa Kirby ), która okazuje się siostrą Shawa, zajadli przeciwnicy muszą zjednoczyć się we wspólnej sprawie – by zniszczyć jedynego gościa, który jest gorszy niż oni dwaj. Reevesa zobaczymy już 17 maja w