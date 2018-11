"Iniemamocni 2" od 28 listopada na Blu-ray i DVD

NAJBARDZIEJ WYCZEKIWANA KONTYNUACJA WSZECH CZASÓW



Studio DisneyPixar przedstawia dalsze losy najbardziej niezwykłej rodziny w historii animacji. Wyczekiwana z utęsknieniem kontynuacja– przebojowej produkcji z 2004 roku nagrodzonej Oscarem dla Najlepszego długometrażowego filmu animowanego – zachwyciła widzów i krytyków na całym świecie. W premierowy weekend w Stanach Zjednoczonychzarobili rekordowe 180 milionów dolarów – było to nie tylko najlepsze otwarcie w kategorii pełnometrażowych filmów animowanych, lecz także ósme w historii całej amerykańskiej kinematografii! W polskich kinach produkcję obejrzało ponad 1,4 miliona widzów. Filmbędzie dostępny na Blu-ray™ i DVD już od 28 listopada.Przezabawną, a jednocześnie trzymającą w napięciu kontynuację opowieści o uroczej rodzinie superbohaterów wyreżyserował Brad Bird ) według własnego scenariusza. Film wyprodukowali John Walker ) i Nicole Paradis Grindle (krótkometrażówka), a producentem wykonawczym został John Lasseter ). W polskiej wersji językowej wystąpiła plejada znakomitych aktorów: Piotr Fronczewski (Bob Parr / Pan Iniemamocny), Dorota Segda (Helen Parr / Elastyna), Karolina Gruszka (Wiola Parr), Borys Wiciński (Maksymilian Parr), Sonia Bohosiewicz (Evelyn Deavor), Grzegorz Małecki (Winston Deavor), Piotr Gąsowski (Lucjan Best / Mrożon), Kora (Edna Mode), Maciej Orłoś (Chad Brentley), Jerzy Kryszak (Rick Dicker) i Marcin Troński (Człowiek Szpadel).Chociaż od premiery pierwszej części Iniemamocnych upłynęło niemal 14 lat, dla rodziny Parrów czas się zatrzymał. Kontynuacja klasycznego przeboju z 2004 roku rozpoczyna się w momencie, w którym pożegnaliśmy się z ukochanymi bohaterami, a ich problemy i zmagania nadal są aktualne. Supersi wciąż walczą ze złoczyńcami i próbują znaleźć swoje miejsce w świecie oraz w rodzinnym kręgu. Tym razem to Helen znajdzie się w blasku reflektorów, na czele kampanii mającej na celu przywrócenie superbohaterów do łask, tymczasem Bob będzie musiał podołać domowym obowiązkom i wychowywaniu dzieci. Jednak gdy nowy tajemniczy czarny charakter spróbuje przejąć władzę nad światem, cała rodzina ponownie zjednoczy siły, by wraz z Mrożonem stawić czoło kolejnemu wyzwaniu.Fani Iniemamocnych musieli czekać niemal 14 lat, by poznać dalsze losy najbardziej niezwykłej rodziny w historii animacji. Chociaż pomysł na kontynuację zrodził się w głowie reżysera Brada Birda już w trakcie promocji pierwszej części filmu, inne projekty wciąż walczyły o jego uwagę.– Nagle ocknąłem się i zorientowałem, że minęło 12 lat i jeśli będę zwlekał jeszcze dłużej, stracę okazję, bo nikt już nie będzie pamiętał o pierwszym filmie, albo aktorzy staną się za starzy, albo zaangażują się w inne role. Bird od początku planował dokonać zamiany ról pomiędzy Bobem a Helen. Zamierzał też wykorzystać potencjał wiążący się z ukrytymi mocami Jack-Jacka, o których widzowie już zdążyli się dowiedzieć, podczas gdy rodzina Parrów wciąż nie miała o nich pojęcia. Rozmyślał także o tym, by umieścić w kontynuacji kilka scen, dla których zabrakło miejsca w pierwszej animacji Iniemamocnych, między innymi ulubioną scenę walki Jack-Jacka z szopem praczem zaproponowaną przez konsultanta artystycznego Teddyego Newtona. Jednak pomimo tylu dobrych pomysłów, wciąż brakowało kluczowego składnika. Bird przez lata bezowocnie próbował stworzyć naprawdę frapujący czarny charakter, któremu rodzina Parrów miałaby stawić czoło w sequelu.– Zawsze wiedziałem, że chciałbym powrócić do tego świata, bo przy kręceniu żadnego filmu nie bawiłem się tak dobrze, jak podczas pracy nad pierwszą częścią Iniemamocnych. Trzeba było po prostu wymyślić spójną historię, która zadziała na wielu poziomach. Ogólny zarys opowieści miałem gotowy dawno temu, jednak znalezienie odpowiedniego złoczyńcy to była droga przez mękę – przyznaje reżyser w jednym z wywiadów.Pewnym wyzwaniem dla reżysera stała się także nagła popularność filmów o superbohaterach, które zawładnęły kinem w ostatniej dekadzie. Bird obawiał się, że ten temat został już całkowicie wyeksploatowany i gdy zakończy prace nad kontynuacją, widzowie będą mieli po prostu dość produkcji tego typu. Jednak uświadomił sobie, że pierwsza część Iniemamocnych nie była tak naprawdę filmem o superbohaterach, lecz o rodzinie i relacjach między bohaterami. Nadprzyrodzone moce Parrów stanowiły wyłącznie wisienkę na torcie.– Gdy już pomyślałem o tym w ten sposób, nagle idea kontynuacji wydała mi się świeża i pełna możliwości, bo temat rodziny to dla mnie studnia bez dna, niewyczerpane źródło pomysłów.Współtwórca studia Pixar John Lasseter również podkreślił ten fakt, tłumacząc: – Jedną z wyjątkowych cech Iniemamocnych jest to, że to tak naprawdę opowieść o rodzinie osadzona w świecie superbohaterów. () Uwielbiamy przyglądać się naszemu prywatnemu życiu, obserwować, co się w nim dzieje i znajdować motywy, które przemówią do widowni.Iniemamocni 2, przebojowa kontynuacja uwielbianej przez widzów opowieści o najbardziej niezwykłej rodzinie wszech czasów zadebiutuje na Blu-ray™ i DVD już 28 listopada. Na płytach znajdą się również wyjątkowe materiały dodatkowe.Krótkometrażówka "Bao"Krótkometrażówka "Bao"Mini-film "Ciotunia Edna"Mocna kawa: Nauka animacji z Bradem Birdem