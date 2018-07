"Joker" z Joaquinem Phoenixem oficjalnie dostaje zielone światło

3 2 1



Warner Bros. oficjalnie wydało zgodę na realizację filmu. Obraz wyreżyseruje Todd Phillips , a tytułową postać zagra Joaquin Phoenix . Jednym z producentów jest Martin Scorsese Obraz jednocześnie stanowi inaugurację nowej marki Warner Bros., w ramach której powstawać będą skromniejsze, bardziej artystyczne filmy inspirowane komiksami. Marka ta ma być tym dla kina, czym w świecie komiksów DC Comics było Elseworlds. Wydawnictwo wymyśliło ją, by móc publikować komiksy ze swoimi bohaterami, ale opowiadające historie nie mające nic wspólnego z kanonem (to w ramach Elseworlds wydano na przykład "Gotham by Gaslight" - komiks, którego akcja rozgrywa się w czasach wiktoriańskich i opowiadała o polowaniu Batmana na Kubę Rozpruwacza). Todd Phillips zapowiada, żebędzie brutalnym kryminałem opowiadający o jednostce odrzuconej przez społeczeństwo. Jego budżet wyniesie 55 milionów dolarów. Dla porównaniakosztowała około 300 milionów dolarów.Zdjęcia do filmu rozpoczną się we wrześniu. Warner Bros. na razie nie ustaliło daty premiery. Większość spodziewa się jednak, że trafi do kin pod koniec przyszłego roku.