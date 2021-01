"Kłamstwo doskonałe" - premiera już dziś w HBO GO!

Już dziś - 24 stycznia - w HBO GO widzowie, którzy mają ochotę na zawiłą intrygę, będą mogli zobaczyć "Kłamstwo doskonałe" - historię wytrawnego oszusta z Helen Mirren i Ianem McKellenem w rolach głównych.

Zawodowy oszust Roy Courtnay ( McKellen ) nie może uwierzyć własnemu szczęściu, kiedy poznaje w internecie dobrze sytuowaną wdowę Betty McLeish ( Mirren ). W miarę jak Betty otwiera przed nim swój dom i wpuszcza go do swojego życia, Roy z zaskoczeniem odkrywa, że mu na niej zależy. Uczucie sprawia, że musi umiejętnie balansować na granicy prawdy i kłamstwa, a rutynowy szwindel okazuje się najtrudniejszym w jego życiu.Premiera już dziś w HBO GO!