"Kapitan Marvel" z miliardem dolarów

Stało się! W środędołączyła do elitarnego grona filmów, które w skali całego globu zarobiły w kinach co najmniej miliard dolarów. Z rynku amerykańskiego pochodzi 358 mln dolarów. Wpływy z reszty świata to 645 milionów.Jest to siódme widowisko Marvela, któremu udała się ta sztuka. Co ważne, doszło do tego niespełna miesiąc przed premierą. Jest też dziewiątym aktorskim widowiskiem o superbohaterach z miliardem na koncie. Dziesiątym, jeśli doliczymy animowanychAkcjaosadzona jest w latach 90. Obraz opowiada o międzygalaktycznym konflikcie dwóch zaawansowanych ras, który dociera do Ziemi za sprawą tytułowej bohaterki próbującej odkryć tajemnicę swojej przeszłości.