Newsy Filmy Daisy Ridley zastąpi Indianę Jonesa? Kim jest Delilah Dirk?
Filmy

Daisy Ridley zastąpi Indianę Jonesa? Kim jest Delilah Dirk?

CBR, MovieWeb / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/Daisy+Ridley+zast%C4%85pi+Indian%C4%99+Jonesa+Kim+jest+Delilah+Dirk-162848
Daisy Ridley zastąpi Indianę Jonesa? Kim jest Delilah Dirk?
źródło: Getty Images
autor: Amanda Stronza
Daisy Ridley zagra wreszcie postać z kart komiksów? Nie będzie to jednak superbohaterka z uniwersum Marvela czy DC, a raczej postać w typie... Indiany Jonesa. Czyżby Disney szukał zmienniczki dla ulubionego archeologa wszystkich kinomanów?
      

Daisy Ridley jako postać z komiksów. Zła wiadomość dla fanów Rey?




Reporter Daniel Richtman ujawnił informację o tym, że Disney szykuje ekranizację komiksu "Delilah Dirk and the Turkish Lieutenant", którego autorem jest Tony Cliff. Występ w roli głównej negocjuje Daisy Ridley.
   
Oto opis fabuły komiksu: Sympatyczna łobuziara Delilah Dirk to poszukiwaczka przygód na miarę XIX wieku. Zwiedziła Japonię, Indonezję, Francję a nawet Nowy Świat. Wykorzystując zebrane po drodze umiejętności Delilah postanawia obrabować bogatego i skorumpowanego sułtana w Konstantynopolu. Podróżując latającą łodzią, wspierana przez nowego przyjaciela Selima, bohaterka unika strażników sułtana, zostawia za sobą wściekłych piratów i przedziera się przez obcą krainę. W jej życiu jedna ekscytująca przygoda prowadzi do drugiej.

Komiks został wydany w 2013 roku, a Disney posiada prawa do jego ekranizacji od 2016. Wówczas nad projektem adaptacji czuwali Roy Lee, Mark Mower i Justin Giritlian. Nie wiadomo, czy wciąż są za niego odpowiedzialni.

Trudno też powiedzieć, co nowa potencjalna rola Ridley oznacza dla przyszłości "Gwiezdnych wojen". Aktorka miała wrócić jako Rey w przygotowanej od jakiegoś czasu kontynuacji "Skywalkera. Odrodzenia", którą miała wyreżyserować Sharmeen Obaid-Chinoy. Od jakiegoś czasu o filmie jest jednak cicho. Tymczasem w przygotowaniu są inne projekty z uniwersum "Star Wars": "The Mandalorian & Grogu" oraz "Star Wars: Starfighter" z Ryanem Goslingiem.

"Dziewczyna i morze" – zwiastun




O czym opowiada "Dziewczyna i morze"?



"Dziewczyna i morze" to film oparty na niezwykłej, prawdziwej historii Trudy Ederle (Daisy Ridley), pierwszej kobiety, która z powodzeniem przepłynęła wpław kanał La Manche. Urodzona w Nowym Jorku w rodzinie imigrantów Trudy, przezwyciężyła przeciwności losu i niechęć patriarchalnego społeczeństwa, dzięki niezłomnemu wsparciu starszej siostry i oddanych trenerów. Stała się jedną z najlepszych pływaczek w drużynie olimpijskiej i dokonała czegoś niezwykłego – ukończyła 34-kilometrową podróż z Francji do Anglii.

Powiązane artykuły Daisy Ridley

Zobacz wszystkie artykuły

Najnowsze Newsy

Festiwale i nagrody Filmy Multimedia

Prezentujemy plakat 41. WFF

2 komentarze
Festiwale i nagrody Filmy

Mistrzowie wracają na 19. Pięć Smaków!

Filmy

Del Toro zapowiada nowy projekt: "Pełen przemocy thriller"

Filmy

Stephen King wybrał ulubione filmy. Nie ma "Skazanych na Shawshank"

11 komentarzy
Filmy

Cate Blanchett zagra w nowym filmie twórczyni "Normalnych ludzi"

2 komentarze
Filmy

Hanks miał dostać nagrodę, a nie dostanie. Cieszy to Trumpa

11 komentarzy

Nie żyje Stuart Craig, 3-krotny laureat Oscara

2 komentarze