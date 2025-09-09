Daisy Ridley zastąpi Indianę Jonesa? Kim jest Delilah Dirk?

Daisy Ridley zagra wreszcie postać z kart komiksów? Nie będzie to jednak superbohaterka z uniwersum Marvela czy DC, a raczej postać w typie... Indiany Jonesa. Czyżby Disney szukał zmienniczki dla ulubionego archeologa wszystkich kinomanów?
Daisy Ridley jako postać z komiksów. Zła wiadomość dla fanów Rey?
Reporter Daniel Richtman ujawnił informację o tym, że Disney szykuje ekranizację komiksu "Delilah Dirk and the Turkish Lieutenant"
, którego autorem jest Tony Cliff. Występ w roli głównej negocjuje Daisy Ridley.
Oto opis fabuły komiksu: Sympatyczna łobuziara Delilah Dirk to poszukiwaczka przygód na miarę XIX wieku. Zwiedziła Japonię, Indonezję, Francję a nawet Nowy Świat. Wykorzystując zebrane po drodze umiejętności Delilah postanawia obrabować bogatego i skorumpowanego sułtana w Konstantynopolu. Podróżując latającą łodzią, wspierana przez nowego przyjaciela Selima, bohaterka unika strażników sułtana, zostawia za sobą wściekłych piratów i przedziera się przez obcą krainę. W jej życiu jedna ekscytująca przygoda prowadzi do drugiej.
Komiks został wydany w 2013 roku, a Disney posiada prawa do jego ekranizacji od 2016. Wówczas nad projektem adaptacji czuwali Roy Lee
, Mark Mower
i Justin Giritlian. Nie wiadomo, czy wciąż są za niego odpowiedzialni. Trudno też powiedzieć, co nowa potencjalna rola Ridley oznacza dla przyszłości "Gwiezdnych wojen".
Aktorka miała wrócić jako Rey
w przygotowanej od jakiegoś czasu kontynuacji "Skywalkera. Odrodzenia
", którą miała wyreżyserować Sharmeen Obaid-Chinoy
. Od jakiegoś czasu o filmie jest jednak cicho. Tymczasem w przygotowaniu są inne projekty z uniwersum "Star Wars
": "The Mandalorian & Grogu
" oraz "Star Wars: Starfighter
" z Ryanem Goslingiem
.
"Dziewczyna i morze" – zwiastun
O czym opowiada "Dziewczyna i morze"?
"Dziewczyna i morze
" to film oparty na niezwykłej, prawdziwej historii Trudy Ederle (Daisy Ridley
), pierwszej kobiety, która z powodzeniem przepłynęła wpław kanał La Manche. Urodzona w Nowym Jorku w rodzinie imigrantów Trudy, przezwyciężyła przeciwności losu i niechęć patriarchalnego społeczeństwa, dzięki niezłomnemu wsparciu starszej siostry i oddanych trenerów. Stała się jedną z najlepszych pływaczek w drużynie olimpijskiej i dokonała czegoś niezwykłego – ukończyła 34-kilometrową podróż z Francji do Anglii.