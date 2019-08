"Koło czasu": Nieznany aktor jako Smok Odrodzony

Wiemy już, kto zagra jedną z najważniejszych ról w serialu Amazonu. W Randa al'Thora, młodego pasterza, który okazuje się przepowiedzianym Smokiem Odrodzonym, wcieli się nieznany szerszej widowni Josha Stradowski ).Angaż do serialu otrzymali również: Madeleine Madden (jako Egwene al'Vere, pierwsza dziewczyna Randa, która chce zostać Aes Sedai), Marcus Rutherford (jako Perrin Aybara, przyjaciel Randa), Barney Harris (jako Matrim Cauthon, przyjacie Randa) i Zoë Robins (jako Nynaeve al'Meara - uzdrowicielka, która ma nadzwyczajny talent do przenoszenia Jedynej Mocy).Gwiazdą serialu będzie Rosamund Pike . Przypadnie jej w udziale rola Moiraine Damodred - Aes Sedai z Błękitnych Ajah, która jest jedną z najbardziej utalentowanych w przenoszeniu Mocy kobiet.jest ekranizacją bestsellerowej serii fantasy Roberta Jordana (dokończonej przez Brandonda Sandersona) składającej się z 15 tomów (jeden to prequel). Rozpoczęła ją powieść. Jej bohaterem jest młody Rand i grupa jego przyjaciół. Każdy z nich obdarzony jest wyjątkowymi mocami i możliwościami. Nie są jeszcze świadomi, że stanowią ważne tryby w proroctwach głoszących ostateczną walkę dobra i zła i koniec świata, jaki wszyscy znają. To właśnie Rand może stać się postacią kluczową.