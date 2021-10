"Król tygrysów" powraca. Zobaczcie zwiastun 2. sezonu

Netflix udostępnił zapowiedź wideo drugiego sezonu " Króla tygrysów ". Nowe odcinki dokumentu trafią na platformę już 17 listopada. Twórcy zapowiadają, że będzie w nich jeszcze więcej chaosu i szaleństwa niż w pierwszej części. Zobaczcie wideo: Król tygrysów " zadebiutował na Netfliksie w marcu 2020 roku. Początkowo planowany był jako miniserial, jednak niespotykana popularność, jaką zyskał, skłoniła twórców do zrealizowania drugiego sezonu. Zobaczymy w nim, jak niespodziewana popularność wpłynęła na życie bohaterów. Powróci też temat tajemniczego zaginięcia męża Carole Baskin , czyli aktywistki walczącej o prawa wielkich kotów na terenie USA i nemezis Joego Exotica Sam Joe Exotic , odsiadujący w więzieniu karę za planowanie zabójstwa Baskin , musiał zrezygnować ze swojej charakterystycznej fryzury. Ponadto jest zniesmaczony faktem, że nie może korzystać z uroków sławy, jaką zapewnił mu serial. Poznamy także kulisy kampanii prowadzonej przez bohatera, której celem było nakłonienie ustępującego z urzędu prezydenta Donalda Trumpa , by go ułaskawił.Przypominamy odcinek programu Na skróty, w którym przyglądaliśmy się fenomenowi " Króla tygrysów ":