"Król tygrysów 2" w drodze na ekran

Netflix ogłosił, że jeszcze w tym roku zaprezentuje swoim widzom kontynuację niezwykle popularnego serialu dokumentalnego " Król tygrysów ".Pierwszy sezon zadebiutował na platformie w marcu ubiegłego roku. W ciągu zaledwie 10 dni na całym świecie obejrzały go ponad 34 miliony widzów. Serial opowiada historię Joego Exotica - barwnego poligamisty, miłośnika broni palnej, piosenkarza country, a także szefa zoo w Oklahomie. Charyzmatycznego bohatera oraz inne zadziwiające postaci tego dokumentu, wśród których znaleźli się narkomani, oszuści i przywódcy sekt, łączy pasja do wielkich kotów. Podoba im się status społeczny i zainteresowanie, jakim cieszą się dzięki swojej niebezpiecznej menażerii. Jednak gdy Carole Baskin, walcząca o prawa zwierząt właścicielka schroniska dla wielkich kotów, grozi, że położy kres ich hobby, sprawy przybierają mroczny obrót. Narastający konflikt doprowadza do aresztowania Joego w związku z zabójstwem na zlecenie i ujawnia skomplikowaną historię, w której bardziej niebezpieczny od wielkiego kota jest tylko jego właściciel.Reżyserami oraz producentami wykonawczego drugiego sezonu będą ponownie Eric Goode Rebecca Chaiklin . Twórcy obiecują, że nowe odcinki przyniosą więcej "szaleństwa i chaosu".